João Fonseca tem dia e horário definidos para estrear em Wimbledon contra ex-Top 10

João Fonseca já tem dia e horário para iniciar a sua caminhada no torneio de Wimbledon. Depois de chegar nas quartas de final de Roland Garros, ele tem pela frente a chance de buscar novamente uma boa campanha em um Grand Slam. O brasileiro entra em ação nesta segunda-feira, 29, no terceiro jogo da quadra 18, e enfrenta o espanhol Roberto Bautista, de 38 anos. O confronto está previsto para acontecer por volta das 11h.

Em sua temporada de despedida do circuito profissional, seu rival ocupa atualmente a 163ª posição no ranking da ATP, mas já figurou no seleto grupo dos dez melhores. Cabeça de chave número 24, o jovem carioca tenta fazer um bom papel nesta temporada de grama (vem de um vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle em parceria com Daniel Altmaier).

"Primeira rodada difícil contra um jogador experiente, que já teve uma semifinal aqui e foi semifinalista em Queen´s na semana passada. Isso mostra que joga bem nesta superfície", afirmou João ao fazer uma análise de seu adversário.

Este vai ser o primeiro encontro entre os dois. Bautista já ocupou a nona posição do ranking em 2019. No entanto, o momento do espanhol não é dos melhores, já que ele não vence uma partida de chave principal de Grand Slam desde o fim de 2024.

Focado em fazer um bom papel neste Major, o brasileiro abriu mão de participar do ATP de Eastbourne, que inicialmente serviria como adaptação para chegar bem em Wimbledon, por causa de um desconforto no ombro.

"Estou me sentindo bem dentro de quadra. Estou fazendo nons treinos e vou aproveitar isso para jogar um tênis bastante competitivo. É pensar em partida a partida, ponto a ponto", afirmou Fonseca que vai para s

Esta será a sua terceira participação em Wimbledon, a segunda na chave principal. Em 2024, ele caiu na primeira rodada do quali. Já no ano passado, a história foi diferente. Ele venceu duas partidas e só foi eliminado na terceira fase, no confronto com o chileno Nicolas Jarry.