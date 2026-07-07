Argentina derrota Egito em virada histórica e vai às quartas da Copa

Rio - Atual campeã do mundo, a Argentina mostrou toda a sua força para chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Após chegar a sofrer 2 a 0, os argentinos reagiram no segundo tempo, viraram o placar sobre o Egito e venceram por 3 a 2, nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos. Romero, Messi e Enzo Fernández marcaram os gols dos hermanos, enquanto Yasser e Zico fizeram para os egípcios.

Com a vitória, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, que se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. O próximo jogo será realizado no sábado (11), às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.

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Foi um jogo animado desde o início. A Argentina teve o controle da posse de bola, enquanto o Egito tentou explorar o contra-ataque ou a bola aérea. A estratégia deu certo aos 14 minutos, quando Yasser marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Na frente do placar, os egípcios deram ainda mais campo para os argentinos, que tiveram a chance de empatar com Messi, de pênalti, mas Shobeir defendeu.

O goleiro egípcio se tornou o grande personagem do primeiro tempo. Shobeir fez mais duas boas defesas, em cabeceio de Mac Allister e em chute de primeira de Julián Álvarez para garantir a vantagem no placar. Quando o goleiro não defendeu, contou com a ajuda da trave. Messi, que havia perdido pênalti, quase fez de falta, mas acertou a trave.

O panorama não mudou no segundo tempo. Em desvantagem, a Argentina se lançou para o ataque em busca do resultado e deixou mais espaços. Em contra-ataque, Zico ampliou para o time africano aos 12 minutos, mas o gol foi anulado por falta no início da jogada em Tagliafico. Pouco depois, aos 21, Zico marcou mais uma vez e, dessa vez, valeu. Egito 2 a 0.

A Argentina não se entregou. A atual campeã mundial pressionou o Egito nos últimos 25 minutos da partida e apostou na bola aérea. Os argentinos descontaram aos 34 minutos, com Romero, após cobrança de escanteio de Messi. Depois, aos 38, o camisa 10 empatou o jogo após ficar com uma sobra na área. Nos acréscimos, Enzo Fernández fez o gol da virada, aos 46, para garantir a classificação.