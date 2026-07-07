Operário-PR supera o Athletic, vence a 3ª seguida na Série B e se consolida no G-6

Em crescente nesta reta final de primeiro turno, o Operário confirmou seu bom momento e se consolidou dentro da zona de playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 16ª rodada, em duelo isolado nesta terça-feira, o time paranaense conquistou a terceira vitória seguida, desta vez derrotando o Athletic pelo placar de 1 a 0, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).

Os três pontos vieram graças a uma infelicidade do volante Gian Cabezas, do Athletic, que acabou marcando contra o próprio patrimônio. Com o resultado, o Operário chegou a 28 pontos, subindo para o quinto lugar, com três pontos a menos que o líder Vila Nova. Já o Athletic segue na zona intermediária da tabela, na 11ª colocação, com 22 pontos.

O Operário volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando recebe o Novorizontino, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o Athletic volta a encerrar a rodada, na segunda-feira, às 20h30, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O duelo até começou movimentado. Mesmo na condição de visitante, o Operário teve o domínio nos primeiros 15 minutos, dando trabalho ao goleiro Luan Polli, em chutes de Pablo e Boschilia. O Athletic só foi chegar na área já na metade do primeiro tempo, quando Max teve a primeira finalização dos donos da casa, parando em Vágner.

Do meio para o fim, o duelo caiu de rendimento. Apesar de seguir disputado, principalmente no meio de campo, a dupla passou a pecar nas conclusões. Na reta final, o clima esquentou depois de uma dividida entre Zeca e Berto, com muita discussão e empurrões dos dois lados.

Na volta do intervalo, o Operário seguiu com mais volume e qualidade no setor ofensivo e a postura deu resultado aos oito minutos, quando Boschilia cobrou falta na área e Gian Cabezas acabou mandando contra as próprias redes. Na sequência, Moraes chegou a ampliar, mas teve seu tento anulado por impedimento. O confronto era confortável para o time paranaense, que tinha boas escapadas no contra-ataque e praticamente não sofria com o ataque inofensivo do Athletic.

Até que aos 35, Cuenú levou dois amarelos em sequência, por retardar e depois isolar a bola com o jogo parado, deixando o Operário com um a menos. A partir daí, o Athletic ensaiou uma pressão, mas totalmente desorganizado, abusando de cruzamentos sem direção, facilitando a vida da defesa paranaense, que se fechou na reta final e conquistou os três pontos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 0 X 1 OPERÁRIO-PR

ATHLETIC -Luan Polli; Enzo (Marcelo Henrique), Belezi, Jhonatan e Zeca (Gabryel Moisés); Gian Cabezas (Bruninho), João Miguel, Jota (Dixon Vera) e Kauan Rodrigues; Max (Luiz Fernando) e Ian Luccas. Técnico: Alex Souza.

OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda (Klaus) e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira, Pablo (Charles) e Moraes (Felipe Augusto). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Gian Cabezas, contra, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS - Jota, Gian Cabezas, Vagner e Cuenú.

CARTÃO VERMELHO - Cuenú.

RENDA - R$ 16.440,00.

PÚBLICO - 2.068 torcedores.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).