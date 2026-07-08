Ponte Preta e Criciúma abrem 17ª rodada da Série B em duelo de opostos em Campinas

A Série B do Campeonato Brasileiro continua com calendário intenso. Nesta quarta-feira (08), às 20h, Ponte Preta e Criciúma medem forças no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Válido pela abertura da 17ª rodada, o confronto coloca frente a frente duas equipes em realidades completamente opostas na tabela de classificação. Enquanto o time da casa tenta desesperadamente iniciar uma reação para fugir do rebaixamento, o time catarinense mira o topo da tabela.

A situação da Ponte Preta dentro de campo é reflexo dos graves problemas financeiros nos bastidores, marcados por atrasos salariais e saídas recentes no elenco profissional. Vindo de cinco derrotas consecutivas, a última por 2 a 0 contra o Fortaleza, o time campineiro amarga um incômodo jejum de dez rodadas sem vencer na Série B. Soma apenas oito pontos e ocupa a vice-lanterna.

Para piorar o cenário técnico, o lateral-direito Thalys notificou o clube extrajudicialmente cobrando três meses de vencimentos atrasados, podendo acionar a Justiça para obter a rescisão indireta. O volante Tárik pediu rescisão.

Apesar do momento delicado, o técnico Márcio Zanardi aposta no retorno do volante André Lima, que cumpriu suspensão, e mantém o discurso de resiliência: "A gente precisa pontuar, precisa vencer. É continuar trabalhando que tenho certeza que a vitória vai aparecer. Ter humildade e acreditar no campo e no trabalho", projetou o comandante da Ponte.

O cenário do Criciúma é de total otimismo. O time de Santa Catarina ostenta uma invencibilidade de 11 partidas e vem de três vitórias consecutivas, embalado pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Sport. Além disso, o visitante defende um tabu de sete jogos sem perder para a Ponte Preta, cujo último revés no confronto direto ocorreu em agosto de 2018.

Para o duelo no Majestoso, o técnico Eduardo Baptista promoverá alterações na estrutura tática. O zagueiro Cesar Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e cede a vaga para Bruno Alves na defesa.

No meio-campo, o volante Eduardo retorna de suspensão e reassume a titularidade, deixando Thiaguinho como opção no banco de reservas, que também terá a novidade do recém-regularizado Ronald.

A intensa 17ª rodada da Série B segue na sexta-feira (10), com outros dois jogos. A partir das 19h, Juventude e Vila Nova se enfrentam no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 20h, é a vez do Sport receber o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro.

Já no domingo (12), a rodada segue com outras cinco partidas, e será encerrada no dia seguinte, com outros dois duelos que podem impactar na parte de baixo da tabela.

Confira todos os jogos da 17ª rodada da Série B:

Quarta-feira (08)

20h

Ponte Preta x Criciúma-SC

Sexta-feira (10)

19h

Juventude-RS x Vila Nova-GO

20h

Sport-PE x Botafogo-SP

Domingo (12)

11h

Operário-PR x Novorizontino-SP

16h

São Bernardo-SP x Cuiabá-MT

Avaí-SC x Náutico-PE

18h

Atlético-GO x Fortaleza-CE

19h

CRB-AL x Goiás

Segunda-feira (13)

19h

América-MG x Londrina-PR

20h

Ceará x Athletic-MG