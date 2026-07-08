F-1: Russell celebra volta ao todo po do pódio pela Mercedes: 'É incrível saber que eu consigo'

Demorou, mas George Russell finalmente desencantou na Mercedes após largar a temporada da Fórmula 1 com triunfo e depois ver seu companheiro, Kimi Antonelli, enfileirar vitórias - Lewis Hamilton ganhou na Catalunha, há duas semanas. Voltar à briga pelo título da temporada deixou o britânico extremamente feliz e aliviado após "fase difícil."

"É incrível estar de volta ao lugar mais alto do pódio. Já fazia um tempinho, então com certeza vou aproveitar muito esta noite", disse o piloto, que terminou na frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do companheiro Antonelli, para recuperar a segunda posição na classificação do Mundial de Pilotos. "Muito trabalho duro da minha equipe para nos colocar de volta nos trilhos. Obviamente, houve uma fase difícil em determinado momento."

O inglês reconheceu a prova dos principais perseguidores e a temporada que faz Antonelli. "Max e a Red Bull foram incrivelmente rápidos neste fim de semana, então parabéns para eles, mas obrigado a todos, obrigado aos fãs. Estava bem quente lá fora, então estou ansioso para tomar uma bebida agora", se divertiu, antes de falar do jovem italiano da escuderia.

"Obviamente, Kimi tem sido extraordinariamente rápido durante toda a temporada, então a cada volta eu estava olhando para o monitor. Paramos nos boxes cedo, e eu sabia que seria um stint longo, mas a equipe calculou tudo com perfeição", afirmou, sobre a estratégia para desta vez não ser superado pelo companheiro de Mercedes.

"As corridas difíceis definitivamente testam você psicologicamente, e esses dois últimos fins de semana foram de vital importância para mim, para me lembrar de que eu consigo", celebrou, destacando, também, a pole position em Barcelona.

"Em ritmo de corrida, em uma única volta, o desempenho foi muito forte neste fim de semana, mesmo em uma pista que provavelmente não se adapta muito bem ao meu estilo. Por isso, estou ansioso para ir a Silverstone na próxima semana e ver todos os fãs da casa. Tenho certeza de que será ótimo."