Juventude faz 2 a 0 no Ceará e emplaca terceira vitória seguida na Série B

O Juventude segue em plena reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebeu o Ceará e conquistou a terceira vitória seguida ao fazer 2 a 0. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O Juventude já vinha de vitórias contra Ponte Preta, por 3 a 0, e São Bernardo, por 1 a 0. Dentro de casa, agora são cinco triunfos, dois empates e uma derrota. A campanha deixa o time com 25 pontos na briga pelo G-6.
O Ceará, por outro lado, está há três jogos sem vencer e perdeu a segunda seguida, pois já vinha de derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0. Fora de casa, são apenas uma vitória, três empates e três derrotas. O time segue com 17 pontos, perto da zona de rebaixamento (Z-4).
A partida foi bastante truncada, algo agravado pela chuva na região, que deixou o gramado pesado. Mesmo assim, os times conseguiram criar oportunidades, com chutes perigosos, obrigando os goleiros a espalmar.
Mas foi o Juventude quem abriu o placar aos 25 minutos. O goleiro cobrou falta na defesa e mandou a bola perto da meia-lua. Após desvio de cabeça, a bola chegou na trave direita e Alisson Safira se jogou para completar de carrinho.
Pouco depois, aos 33, o time gaúcho ampliou o placar com Gabriel Pinheiro. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o zagueiro subiu alto e cabeceou em direção ao chão para fazer 2 a 0.
Ainda deu tempo de Melk, do Ceará, finalizar dentro da área e acertar o travessão, na melhor chance do Ceará antes do intervalo.
A chuva voltou no segundo tempo e o gramado seguiu bem encharcado. Com o placar favorável, o Juventude soube manter o controle do jogo e levar mais perigo. O Ceará tentou chegar nas bolas paradas.
Após escanteio, Luizão cabeceou forte, mas a bola saiu por cima. O Ceará ainda tentou pressionar nos minutos finais e, apesar de conseguir alguns escanteios, não evitou a derrota.
Na 16ª rodada, o Ceará volta a campo no sábado, às 20h, quando visita o Goiás no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). No domingo, às 19h, é a vez do Juventude visitar o Náutico nos Aflitos, em Recife (PE).
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 2 X 0 CEARÁ
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí (Luis Mandaca) e Diogo Barbosa (Gabriel Pinheiro); Fábio Lima (Wadson), MP (Manuel Castro) e Alisson Safira (Luan Martins). Técnico: Maurício Barbieri.
CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Luiz Otávio), Luizão, Gabriel Silva e Sánchez; João Gabriel (Enzo Lodovico), Júlio César, Pedro Esli (Caio) e Matheusinho (Kauã Ziegler); Melk (Wendel Silva) e Lucca. Técnico: Anderson Batatais.
GOLS - Alisson Safira, aos 25, e Gabriel Pinheiro, aos 33 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Enzo Lodovico (Ceará).
PÚBLICO - 2.206 torcedores.
RENDA - R$ 35.470,00.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).