Athletic-MG marca no final, derrota o Avaí e se aproxima do G-6 da Série B

Com gol na reta final, o Athletic-MG venceu o Avaí por 1 a 0 na tarde deste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo equatoriano Dixon Vera. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

O Athletic volta a vencer após dois empates e uma derrota. O time tem agora 22 pontos e se aproximou do G-6. Já o Avaí, que na última rodada venceu após 11 jogos, volta a ser derrotado. O time segue com 13 pontos, em 18º, dentro da zona de rebaixamento.

O Avaí assustou quando o goleiro Luan Polli errou a saída de bola. Thayllon, porém, ficou sem ângulo para chutar. Os mineiros responderam com Ian Luccas, que chutou muito forte da meia-lua, exigindo boa defesa de Igor Bohn.

Apesar de o Avaí pressionar bem a saída de bola, era o Athletic que chegava com mais perigo. Na parte final do primeiro tempo, Jota invadiu a área após bom passe de Kauan e finalizou bem, mas Igor defendeu com o rosto.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí buscou ser mais ofensivo e assustou com Daniel Penha, que forçou boa defesa de Luan Polli. O Athletic respondeu em chute cruzado do zagueiro Felipe Vieira, dentro da área. A bola passou muito perto da trave.

O Athletic só não abriu o placar porque Igor Bohn conseguiu salvar chute cruzado nos minutos finais. Mas, aos 43, ele não pôde fazer nada. Dixon Vera recebeu passe perfeito de Zeca e mandou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

O time mineiro ainda quase marcou o segundo com Ian Luccas, que bateu colocado. O Avaí não conseguiu responder e a derrota foi confirmada.

Na 16ª rodada, o Avaí volta a campo apenas na segunda-feira (6), às 19h, quando visita o Botafogo-SP na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). No dia seguinte (7), às 20h, o Athletic recebe o Operário-PR na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 0 AVAÍ

ATHLETIC - Luan Polli; Douglas Pelé (Bruninho), Jhonatan, Felipe Vieira e Zeca; Jota (Dixon Vera), João Miguel, Ian Luccas e Kauan Rodrigues (Gian Cabezas); Enzo (Marcelo Henrique) e Max (Luiz Fernando). Técnico: Alex Souza.

AVAÍ - Igor Bohn; Wesley Gasolina, Allyson, João Maistro (Marcio Vitor) e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique (Paulo Vitor) e Jean Lucas (Wenderson); Thayllon (William Fernando), Léo Gamalho e Sorriso (Daniel Penha). Técnico: Cauan de Almeida.

GOL - Dixon Vera, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kauan Rodrigues (Athletic) e Luiz Henrique (Avaí).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).