Ainda sem técnico, Atlético-GO vence a Ponte Preta e segue reagindo na Série B

Mesmo sem definir o substituto do técnico Eduardo Souza e sob comando do interino Renan Brito, o Atlético-GO segue se recuperando dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo venceu por 2 a 0 a Ponte Preta, em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 15ª rodada.
Sem perder há cinco rodadas, o time goiano agora soma 21 pontos e fica mais perto do G-6 - zona de classificação ao acesso. Por outro lado, a situação da Ponte Preta é cada vez pior. Completou nove jogos sem vitórias, sendo esta q quarta derrota consecutiva. Em nove jogos disputou 27 pontos e ganhou somente um. Com oito pontos é vice-lanterna, na frente apenas do América-MG, com seis.
Mas logo, o Atlético-GO percebeu a fragilidade do visitante e achou o caminho para o gol. Após cabeçada de Gustavo Coutinho, o goleiro Guilherme Viana fez outra boa defesa, mas a defesa não aliviou e Marrony acabou sendo derrubado por Lucas Cunha. Pênalti. Coutinho foi para a cobrança e deslocou o goleiro, com categoria, aos 17 minutos: 1 a 0.
O gol parece ter abalado o time da Ponte Preta, que dois minutos depois sofreu o segundo gol. E com ajuda de Danilo Barcelos que tentou dar um estourão, mas chutou no em cima de Bruno José. A bola subiu e na queda ficou de jeito para o chute de primeira de Gustavo Coutinho. Atlético, 2 a 0, aos 19.
Como aconteceu no primeiro tempo, no segundo o Atlético-GO manteve o domínio total em campo. Aos poucos, voltou a criar chances e sem ter nenhum problema com a marcação, devido a fragilidade adversária.
Na verdade, o time da casa tirou o pé e até recebeu vaias da pequena torcida presente ao estádio. A Ponte Preta mostrou uma total incapacidade de reação, abrindo a perspectiva de que o rebaixamento à Série C está a caminho.
Na 16ª rodada, o Atlético-GO vai enfrentar outro time paulista, o Novorizontino, no interior de São Paulo, no dia 4 de julho. Antes, no dia 2, a Ponte Preta faz outro jogo longe de casa, pegando o Fortaleza, na Arena Castelão.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-GO 2 X 0 PONTE PRETA
ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon (Felipe Guimarães), Tito (Natã), Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano (Assis), Leandro Vilela e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Léo Jacó). Técnico: Renan Brito (interino)
PONTE PRETA - Guilherme Viana; Diego Leão (Juan Rodrigues), Lucas Cunha e Danilo Barcelos; Thalys, André Lima, Léo Gomes (Gustavo Telles) e Kevyson; Baianinho (Jonathan Cafu), William Pottker (Diego Porfírio) e Rodriguinho (Brandão). Técnico: Márcio Zanardi.
GOLS - Gustavo Coutinho, aos 17 e aos 19 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Cristiano (ATL). André Lima (PONT).
ÁRBITRO - Bráulio Machado (SC).
RENDA - R$ 26.895,00.
PÚBLICO - 1.923 pagantes (2.374 total).
LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).