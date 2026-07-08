Goiás vence após quatro jogos e aumenta jejum do Náutico na Série B

Mesmo fora de casa, o Goiás voltou a vencer após quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, visitou o Náutico e ganhou por 1 a 0, com gol de Djalma ainda no primeiro tempo, aumentando a crise adversária. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).
O Goiás, que vinha de dois empates e duas derrotas, agora soma 21 pontos e aparece em décimo lugar. O time ultrapassou o próprio Náutico, que tem 20 em 12º lugar. O time pernambucano agora está há cinco jogos sem vencer, sendo um empate e quatro derrotas.
O Goiás buscou o ataque logo no começo e assustou quando Kadu Sousa foi acionado na esquerda. Ele chutou da entrada da área, cruzado e rasteiro. A bola tirou tinta da trave, mas não entrou.
Cadu também teve ótima chance dentro da área, mas demorou a chutar e o goleiro se recuperou. O Náutico tentou responder com Derek, que desviou cobrança de falta, mas Thiago Rodrigues defendeu sem problemas.
Até que aos 25 minutos o Goiás conseguiu abrir o placar. Lucas Lima recebeu na direita, levou um pouco para o meio e deu linda invertida para Djalma, na quina esquerda da área. Ele dominou e chutou muito forte, cruzado, para fazer um belo gol.
O Náutico ainda arriscou alguns chutes de fora da área, com Derek, Vinicius e Dodô, mas parou em boa atuação de Thiago Rodrigues.
No começo do segundo tempo, o time pernambucano foi em busca do empate e quase fez em chute cruzado de Victor Andrade. O Goiás respondeu com Lucas Rodrigues, que chutou rasteiro de fora da área, mas Muriel desviou de leve para escanteio.
O Náutico se lançou ao ataque na reta final e levou novamente perigo quando Luiz Felipe cabeceou, mas para fora. O Goiás segurou a pressão e garantiu a vitória.
Na 16ª rodada, o Goiás volta a campo no sábado, às 20h, no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), diante do Ceará. No domingo, às 19h, é a vez do Náutico receber o Juventude, novamente nos Aflitos.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 0 X 1 GOIÁS
NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Índio (Wanderson), Igor Fernandes e Léo Jance (Luiz Paulo); Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Felipe Saraiva (Victor Andrade), Derek (Luiz Cláudio) e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma (Luisão); Machado, Lucas Rodrigues (Baldória) e Lucas Lima; Jean Carlos (Diego Caito), Cadu (Juninho) e Kadu Sousa (Halerrandrio). Técnico: Leandro Campos.
GOL - Djalma, aos 25 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luiz Felipe (Náutico). Rodrigo Soares (Goiás).
PÚBLICO - 7.265 torcedores.
RENDA - R$ 217.480,00.
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).