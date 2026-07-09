Crias da Colina perdem no jogo de ida

O Cruzeiro saiu na frente em disputa por uma vaga nas semifinais do Brasileirão Sub-20. Ontem, na Toca da Raposa I, os Crias da Toca venceram o Vasco por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final. Rhuan Gabriel marcou o gol.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com boa superioridade dos Crias da Colina. O Cruzmaltino teve mais posse de bola e chegou com maior frequência ao ataque, mas não aproveitou.

O gol saiu aos 42 minutos da etapa final. Após roubada de bola, Nicolas cruzou para a área. Rhuan Índio escorou de cabeça para o meio, o goleiro Phillipe Gabriel fez a defesa parcial e, no rebote, Rhuan Gabriel apareceu livre para empurrar a bola para as redes.

Com o resultado, o Cruzeiro joga por um empate para avançar às semifinais. Já o Vasco precisa vencer por um gol de diferença se quiser levar a decisão aos pênaltis. O confronto de volta será na terça-feira, às 15h, em São Januário.