Fortaleza supera o Sport com gol nos acréscimos e se aproxima do G-6 da Série B

Com um gol de Welliton, aos 49 minutos do segundo tempo, o Fortaleza venceu por 2 a 1 o Sport, neste domingo, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O time da casa foi melhor no primeiro tempo, mas o visitante reagiu e empatou no segundo. Só não esperava perder ao levar um gol nos acréscimos.

O resultado no clássico nordestino deixou os dois rivais com os mesmos 25 pontos e fora do G-6 - zona de classificação ao acesso. Os cearenses estão em sétimo lugar, na frente do Sport pelo número de vitórias: 7 a 6.

O jogo começou movimentando e intenso. O Fortaleza, porém, foi mais efetivo, teve mais posse de bola e tentou concluir com mais precisão. O Sport até tentou explorar a velocidade pelas beiradas do campo, mas pouco conseguiu de prático.

O gol do time cearense foi quase acidental, porque o volante Rodrigo Santos fez um levantamento diagonal em direção ao gol. Luiz Fernando fez a tentativa de cabeceio, mas a bola seguiu direto em direção ao gol, surpreendendo o goleiro Thiago Couto. Quando ele saltou, já era tarde.

O Sport voltou avançado no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, quase empatou quando Perotti finalizou dentro da área e o goleiro João Ricardo fez a defesa em dois tempos. Na sequência, o experiente goleiro passou a ser o personagem do jogo.

Aos 15, ele rebateu após cabeceio à queima roupa de Perotti. No minuto seguinte, avançou e neutralizou a finalização de Iury Castilho, com a defesa aliviando para escanteio. Nesta altura, o gol de empate estava ficando bem maduro.

De tanto insistir, o time pernambucano empatou aos 23 minutos. A jogada foi bem trabalhada pelo lado esquerdo por Felipinho e Iury Castilho, que passou pelo goleiro e chutou na trave esquerda. A bola sobrou do outro lado da pequena área para o complemento, de cabeça, de Perotti.

Depois disso, o jogo esfriou e parecia que terminaria com placar igual. Mas o Fortaleza marcou nos acréscimos, aos 49 minutos. Após troca de passes na frente da área, a bola ficou com Welliton no lado direito. Ele ajeitou e chutou no alto, sem chances de defesa para o goleiro.

Pela 16ª rodada, o Fortaleza fará outro jogo diante de sua torcida, desta vez contra a Ponte Preta, penúltima colocada. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira (2) na Arena Castelão.

O Sport joga outra vez como visitante, desta vez indo até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, no sábado (4). O time catarinense tem 27 pontos e briga pela liderança.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 SPORT

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Macuri, Britez (Lucas Cazal), Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Pierre (Lucca Prior), Rodrigo Santos (Lucas Crispim), Lucas Sasha (Ryan) e Vitinho (Welliton); Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

SPORT - Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Gabriel); Chrystian Barletta (Marlon Douglas), Perotti e Yury Castilho (Clayson). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Rodrigo Santos, aos 27 minutos do primeiro tempo. Perotti, aos 23, e Welliton, aos 49 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Maurício Macuri e Miritello (Fortaleza); Marcelo Benevenuto e Felipinho (Sport).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 8.339 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).