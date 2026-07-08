Marcelo Hermes marca nos acréscimos, Criciúma vence a Ponte e assume a liderança da Série B

O Criciúma buscou a vitória nos acréscimos e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time catarinense venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, graças a dois gols do lateral Marcelo Hermes, em duelo válido pela 17ª rodada.
Com o resultado, o Criciúma chegou aos 33 pontos e ultrapassou o Vila Nova (31) para assumir, de forma isolada, a ponta da tabela. A Ponte Preta, por sua vez, segue afundada na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com apenas oito pontos.
O Criciúma foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo e transformou o domínio em vantagem aos 11 minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Marcelo Hermes dominou e finalizou entre as pernas de Guilherme Viana para abrir o placar.
Com mais posse de bola e controle das ações, o time catarinense pouco sofreu defensivamente e ainda criou chances para ampliar antes do intervalo, mas parou em boa defesa do goleiro da Ponte.
Na volta do intervalo, a Ponte Preta apresentou outra postura e passou a ameaçar mais. Aos 16, Airton fez grande defesa em finalização de Kevyson, mas, no rebote, Baininho apareceu livre para deixar tudo igual.
O jogo ainda teve um momento de polêmica aos 23. A arbitragem chegou a marcar pênalti para a Ponte Preta após Diego Porfírio cair na área em disputa com Jhonata Robert. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro anulou a marcação ao identificar que Élvis havia escorregado na origem da jogada, invalidando o lance.
Depois de sofrer o empate, o Criciúma voltou a assumir o controle das ações e passou a pressionar em busca da vitória. A equipe encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa da Ponte Preta, que conseguiu segurar o resultado durante boa parte da etapa final.
Quando o empate parecia definido, Marcelo Hermes voltou a aparecer como protagonista. Aos 48 minutos, o lateral arrancou pelo lado esquerdo, carregou até a intermediária e acertou um chute forte de fora da área, sem qualquer chance de defesa para Guilherme Viana, garantindo a vitória catarinense nos acréscimos.
A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Goiás, novamente no Moisés Lucarelli. No mesmo dia e horário, o Criciúma faz um confronto direto pelo topo da tabela diante do Vila Nova, no Heriberto Hülse.
FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 1 X 1 CRICIÚMA
PONTE PRETA - Guilherme Viana; Lucas Cunha, Palacios e Márcio Silva; Diego Tavares (Diego Porfírio), André Lima (Baianinho), Élvis, Danilo Barcelos e Kevyson; Brandão (Miguel) e David da Hora (Juan Rodrigues). Técnico: Márcio Zanardi.
CRICIÚMA - Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo (Jean Irmer), Eduardo (Cauê) e Marcelo Hermes; Otero (Jhonata Robert), Waguininho (Diego Gonçalves) e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Marcelo Hermes, aos 11 minutos do primeiro tempo. Baianinho, aos 16 minutos do segundo tempo. Marcelo Hermes, aos 48 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Lucas Cunha e Márcio Silva (Ponte Preta); Willean Lepo (Criciúma).
ÁRBITRO - Wiomar Santana de Oliveira (AL).
RENDA - R$ 33.510,00.
PÚBLICO - 1.363 torcedores.
LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).