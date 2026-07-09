Fifa suspende 3 transfer bans do Botafogo, mas clube continua sem poder registrar novos atletas

A Fifa suspendeu três transfer bans do Botafogo. A entidade retirou as punições pela falta de pagamento referente às contratações de Rwan Cruz (Ludogorets); Santi Rodríguez (New York City) e Lucas Villalba (Nacional-URU). No entanto, há ainda uma penalização de transferência pendente pela inadimplência na compra Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla e outra pelo não pagamento de multas administrativas. Por isso, o clube ainda continua sem poder registrar novos atletas.

Antes, outros dois transfer bans do Botafogo já haviam sido suspensos pela Fifa: o primeiro pela dívida com o Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), pelo argentino Thiago Almada, e outro pela não pagar o Zenit, da Rússia, pela contratação de Artur, que está emprestado ao São Paulo.

Depois de reconhecer que a SAF do clube carioca está em Recuperação Judicial, a entidade passou a remover as sanções. Vale ressaltar que o Botafogo ainda precisa saldar as dívidas, mas pode renegociá-las.

Para voltar a registrar reforços nesta janela internacional de transferências, que começa no próximo dia 20, o time de General Severiano tem de se livrar de todos os transfer bans ainda restantes. As dívidas seguem uma ordem prevista no processo dentro do processo de recuperação judicial, ou seja, não é possível quitar fora da ordem já definida.