Federação da Austrália anuncia amistosos contra a seleção brasileira em setembro

A Federação Australiana de Futebol anunciou nesta segunda-feira, 29, dois amistosos contra a seleção brasileira que serão realizados após a disputa da Copa do Mundo. As partidas estão agendadas para os dias 25 e 29 de setembro.

Embora a CBF não tenha confirmado a realização destas duas partidas, a reportagem do Estadão apurou que os compromissos contra os australianos estão confirmados.

De acordo com a divulgação no perfil oficial da entidade australiana, o primeiro confronto vai ser realizado em Townsville. Quatro dias depois, as duas equipes voltam a entrar em ação, mas em outro palco: Brisbane.

Tony Popovic, treinador do selecionado australiano comentou sobre a realização dos dois confrontos. "O Brasil é uma nação de futebol de categoria mundial e estamos ansiosos para enfrentá-los na Austrália", comentou.

Integrante do Grupo D da Copa do Mundo, a Austrália garantiu a classificação para a segunda fase da competição ao terminar a chave na segunda posição. A seleção entra em campo nesta sexta-feira, diante do Egito, em busca de uma vaga às oitavas de final do torneio.