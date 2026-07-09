João Fonseca estreia em Wimbledon com vitória sobre ex-top 10 e avança à segunda rodada

João Fonseca iniciou sua caminhada em Wimbledon com uma vitória importante. Pela primeira vez como cabeça de chave no Grand Slam britânico, o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira (29), em 2h28min de partida, e garantiu vaga na segunda rodada.

O resultado mantém o momento de evolução do jovem tenista, que chega ao terceiro Grand Slam da temporada após alcançar as quartas de final de Roland Garros, melhor campanha de sua carreira em grandes torneios. Em 2026, João também já havia disputado o Australian Open e Roland Garros como cabeça de chave, mas em Wimbledon viveu essa condição pela primeira vez.

O adversário da próxima fase será definido no confronto entre o holandês Jesper De Jong, número 73 do ranking mundial, e o australiano Rinky Hijikata, atual 82º colocado.

Contra Bautista Agut, João mostrou adaptação rápida ao piso de grama e começou a partida em ritmo forte. Com saque agressivo e golpes potentes, conseguiu quebrar o serviço do espanhol no terceiro game e abriu vantagem logo no início.

O adversário, que já chegou ao 9º lugar do ranking mundial em 2019 e foi semifinalista de Wimbledon no mesmo ano, reagiu ao longo da primeira parcial. Bautista passou a trabalhar melhor os pontos do fundo da quadra, devolveu a quebra no oitavo game e empatou o set em 4/4.

João, porém, voltou a pressionar nos momentos decisivos. Com mais intensidade nas trocas, conseguiu levar melhor no tie break e fechou por 7(7)/6(4).

A segunda parcial teve mais equilíbrio, com os dois jogadores confirmando seus serviços até a reta final. O brasileiro novamente cresceu no momento mais importante, conseguiu a quebra no último game e abriu 2 sets a 0, após o rival evitar dois set points.

No terceiro set, Fonseca assumiu o controle desde o começo. O brasileiro abriu 3/0 rapidamente e administrou a vantagem até confirmar a vitória por 6/3, sem dar espaço para uma reação do espanhol.

A estreia também aconteceu após uma decisão de preservação física. Na última semana, João desistiu de disputar o ATP de Eastbourne após sentir um desconforto no ombro. A escolha foi feita para chegar em melhores condições ao Grand Slam britânico.