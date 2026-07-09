Atual campeão, Sinner precisa de cinco sets contra Kecmanovic para ganhar em Wimbledon

Número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, Jannik Sinner sofreu em sua estreia no terceiro Grand Slam da temporada, necessitando de cinco sets e virada diante do sérvio Miomir Kecmanovic, parciais de 4/6, 6/3, 6/7 (6/8), 6/2 e 6/3. Sem ritmo nas quadras de grama - não jogou os torneios de preparação para o Major -, o italiano necessitou de 3h32 para triunfar.

O adversário da segunda rodada será o português Nuno Borges, que não teve trabalho diante do norte-americano Tristan Boyer, emplacando 3 a 0, parciais de 6/3, 7/5 e 7/5. O encontro ocorre na quarta-feira.

Kecmanovic começou a partida ameaçando o serviço do italiano, mas desperdiçando logo dois break points no terceiro game. A buscada quebra veio na nona parcial. Depois, bastou sacar bem para abrir 1 a 0.

A resposta do italiano veio na parcial seguinte, na qual logo abriu 3 a 0 e não permitiu reação para igualar com 6/3. A virada poderia ter vindo a seguir, quando o set foi ao tie-break e Sinner logo emplacou novo 3 a 0. O sérvio buscou o empate por 4 a 4, salvou um set point com 5 a 6 e fechou com três pontos seguidos e 8 a 6.

O sonho de Kecmanovic acabou ali. Sinner cresceu de mais nos dois últimos sets. Com duas quebras e encaixando seu jogo agressivo, deixou tudo igual com 6/2. E mostrou-se bastante focado na parcial decisivo, na qual quebrou para abrir 4 a 2.

Com 5 a 3, o italiano foi para o serviço para fechar a partida e não teve trabalho. Viu Kecmanovic mandar duas seguidas para fora e chegou ao triplo match point com um ace. Desperdiçou o primeiro, mas viu o rival mandar devolução para o alto e buscou dura virada.

Depois de momentos de tensão, Sinner celebrou muito o triunfo, com braços abertos e aplausos à torcida. A cara preocupada ao longo do jogo deu lugar ao sorriso de satisfação ao fechar a partida.

Ainda na quadra, mostrou enorme simpatia ao agradecer o apoio das arquibancadas. "Olá a todos, obrigado por virem. É uma honra imensa ser o primeiro jogador a abrir o torneio aqui (na quadra central). Estava um pouco tenso no começo, não joguei meu melhor, mas tentei entrar no ritmo. Foi meu primeiro jogo oficial na grama este ano. Estou feliz por ter virado o jogo", comemorou. "O terceiro set foi difícil de engolir. Mas estou muito feliz. É uma grande honra jogar na frente de vocês."

Ele não escondeu estranhar abrir a competição na quadra central. "Foi uma sensação muito, muito diferente. Há muitos nervos quando você desce as escadas atrás da quadra. Além disso, sabendo mentalmente que é uma quadra tão prestigiosa e tão histórica. Voltar aqui como atual campeão significa muito para mim", destacou. "Estou muito feliz por vencer a primeira. Claro que vamos tentar mirar em algumas melhorias para a próxima partida, mas só posso dizer que estou muito, muito feliz." Recebeu aplausos de pé.