Gremio anuncia atacante Matheus Nascimento, ex-Botafogo, por quatro anos

Visando qualificar o elenco para a sequência da temporada, o Grêmio oficializou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Matheus Nascimento, de 21 anos. O jogador pertencia ao Botafogo e assinou contrato de quatro anos com o clube gaúcho, aumentando as opções do técnico Luís Castro para o setor ofensivo.

O reforço chega em um momento importante, já que o Grêmio acertou a venda de André Henrique para o Goztepe, da Turquia, no início da janela de transferências.

Matheus Nascimento foi emprestado ao LA Galaxy no início do ano passado e voltou ao Botafogo durante a pausa da Copa do Mundo. No clube norte-americano, disputou 38 jogos, marcou sete gols e contribuiu com três assistências.

O atacante surgiu como uma das grandes joias da base do Botafogo e se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo clube carioca ao estrear, em 2020, aos 16 anos. Pelas categorias de base alvinegras, marcou mais de 150 gols e chamou a atenção pela velocidade, posicionamento e faro de gol.

Pela seleção brasileira, Matheus foi um dos destaques da geração campeã do Sul-Americano Sub-15, em 2019. Posteriormente, fez parte do elenco que conquistou o Torneio Quadrangular Internacional Sub-20, sob o comando de André Jardine, mas não entrou em campo.

Apesar do sucesso na base, Matheus não conseguiu corresponder às expectativas no time principal. Campeão da Série B em 2021, disputou 96 partidas, marcou 12 gols e deu sete assistências pelo Botafogo.

O Grêmio aproveita a pausa da Copa do Mundo para monitorar o mercado em busca de mais reforços para a sequência da temporada. O clube mantém conversas com o Goiás pela contratação do lateral-direito Diego Caito, um dos destaques da Série B.

Até o momento, apenas Matheus Nascimento e o zagueiro Walace, ex-CRB, foram confirmados como reforços da equipe tricolor nesta janela de transferências do meio do ano.