Botafogo-SP e CRB fecham 15ª rodada da Série B em duelo direto contra a degola

O Campeonato Brasileiro da Série B reserva um duelo de alta voltagem para o fechamento de sua 15ª rodada. Nesta terça-feira, a partir das 20h, Botafogo-SP e CRB se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), em um legítimo confronto direto entre duas equipes que lutam desesperadamente para abrir distância da zona de rebaixamento para a Série C.

Com o equilíbrio técnico da competição nacional, tanto Botafogo quanto CRB entram em campo pressionados pela proximidade da área da degola. A pressão aumenta porque ambos os times estão com 16 pontos a apenas um ponto de vantagem do Londrina, que abre o temido Z-4, com 15. O time paulista é 15º e o alagoano 16º colocado.

O técnico da equipe paulista, Claudio Tencati, terá muito trabalho para estruturar a escalação ideal devido a uma série de desfalques por ordens médicas.

O departamento médico botafoguense está movimentado com as ausências dos atletas Jonathan, Carlão, Thiago Moraes e Marco Antônio, todos vetados para o embate por conta de lesões corporais.

Por outro lado, os bastidores trazem boas notícias para qualificar o elenco titular. Tencati ganha o retorno de Leandro Maciel e Matheus Sales, recuperados de suas respectivas contusões. Além deles, os meio-campistas Morelli e Thiago Moraes reforçam o grupo após cumprirem suspensão automática na rodada anterior do torneio.

A situação do CRB na tabela de classificação também exige atenção máxima. O clube alagoano vem de um empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, jogando no estádio Rei Pelé, e sabe que não pode vacilar longe de Maceió (AL).

Para buscar o triunfo em solo paulista, o comandante Eduardo Barroca celebra o retorno do lateral-direito Hereda, restabelecido de uma contusão muscular, e do armador Danielzinho, que cumpriu suspensão. Com a volta dos titulares, o lateral Kevin e o volante Patrick de Lucca retornam como opções no banco de reservas.

A principal novidade negativa na delegação foi a perda do zagueiro Wallace, vendido ao Grêmio nos últimos dias e que já fez sua estreia pelo clube gaúcho em um amistoso realizado no último fim de semana.