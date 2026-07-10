Vila Nova-GO defende a liderança da Série B em dia de briga por G-6

A 17ª rodada da Série B segue com muitas emoções nesta sexta-feira, quando dois jogos agitam as duas pontas da tabela. O destaque fica para o Vila Nova-GO, que tenta defender a liderança, enquanto Juventude e Sport tentam se firmar no G6 - zona de classificação.

Os jogos começam a partir das 19h, quando Vila Nova-GO e Juventude fazem um duelo direto no G-6 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do sul (RS). Com 31 pontos, o time goiano perdeu a ponta com a vitória do Criciúma por 2 a 1 sobre a Ponte Preta na abertura da rodada e precisa vencer para se manter no topo, já que está dois atrás do time catarinense, com 34. Do outro lado, com 26, os gaúchos abrem o G6 e precisam da vitória para seguir na zona de playoffs.

Logo depois, às 20h, Sport e Botafogo-SP fazem duelo de opostos na Ilha do Retiro, no Recife. Com 25 pontos, o time da casa tenta começar a rodada entre os seis primeiros, enquanto o adversário paulista, com 19, busca se distanciar da zona de rebaixamento e passar a olhar para a parte de cima da tabela.

A 17ª rodada segue no domingo, com outros cinco jogos. A partir das 11h, Operário-PR e Novorizontino medem forças no Germano Kruger. Logo depois, às 16h, é a vez do São Bernardo receber o Cuiabá, no Primeiro de Maio, no mesmo horário de Avaí e Náutico, na Ressacada.

Pouco mais tarde, a partir das 20h, Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam no Estádio Antônio Aciolly, logo antes do duelo entre CRB e Goiás, no Rei Pelé, que fecha os jogos do dia.

Na segunda-feira, outras duas partidas fecham oficialmente a rodada. Às 19h, o América-MG tenta deixar a lanterna diante do Londrina, no Independência, enquanto Ceará e Athletic-MG se enfrentam a partir das 20h30, no Presidente Vargas.