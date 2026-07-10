Avaí confirma acerto com Allan Aal para a sequência da Série B

O Avaí agiu rápido nos bastidores e confirmou a chegada de Allan Aal como novo comandante da equipe na Série B do Brasileirão. O técnico de 47 anos assume o clube três dias após a saída de Cauan de Almeida, que não resistiu à sequência ruim do time catarinense.

A contratação de Allan Aal ocorre em momento delicado: o Avaí vem de duas derrotas seguidas, sendo a mais recente por 3 a 1 diante do Botafogo-SP. O treinador estava livre desde maio, após passagem pelo Londrina, e traz consigo o auxiliar Anderson Valiñas e o analista de desempenho Paulo Pelanda.

O próximo desafio do Avaí acontece já neste domingo (12), às 16h, na Ressacada, diante do Náutico, pela 17ª rodada da Série B. Allan Aal comandará o time à beira do campo em sua estreia oficial no comando do clube.

Além do Londrina, Allan Aal acumula trabalhos recentes por Botafogo-SP, Noroeste, Guarani, Náutico, ABC e Vila Nova. Seu desafio agora é tirar o Avaí do sufoco no campeonato.

Na tabela, o Avaí aparece em 18º lugar, somando 13 pontos, cinco atrás do Londrina, primeiro fora do Z-4. Do outro lado, o Náutico ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos, quatro acima do Ceará, que abre a zona de rebaixamento desta Série B. Além disso, o time catarinense vem em crise nos bastidores, com problemas financeiros que acarretaram em salários atrasados para o elenco.