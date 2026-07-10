Sinner desbanca Djokovic em 'revanche' e vai defender o título de Wimbledon contra Zverev

Jannik Sinner está em sua primeira final de Grand Slam do ano, na qual buscará o sexto título da espetacular temporada. Líder do ranking, o italiano se garantiu na defesa do troféu em Wimbledon com vitória soberana em revanche diante de Novak Djokovic, seu algoz no Aberto da Austrália, com triplo 6/4 em apenas 2h21.

O resultado repete 2025, quando Sinner se tornou o primeiro tenista da história a despachar Djokovic em uma semifinal em Wimbledon - o sérvio vinha de triunfos e finais seguidas desde 2018, com quatro títulos (tem sete no Grand Slam) e dois vices. Na ocasião, o italiano avançou com 6/3, 6/3 e 6/4 para depois desbancar o bicampeão Carlos Alcaraz na decisão. No confronto, agora, 7 a 5 para o número 1 do mundo e 2 a 1 no Major de Londres.

Vencedor dos cinco Masters 1000 disputados em 2026 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma), o italiano vinha devendo nos Majors. Caiu diante de Djokovic em cinco sets na semifinal do Aberto da Austrália e levou a virada do argentino Juan Manuel Cerúndolo na estreia em Roland Garros após abrir 5 a 1 no terceiro set para fechar e passar mal com o forte calor. Ficou em quadra por profissionalismo, mas sem exercer resistência.

Atrás de seu 30º título na carreira e o quinto Grand Slam, o italiano desafiará o alemão Alexander Zverev na decisão. Segundo favorito em Wimbledon, Sasha acabou com a esperança dos britânicos ao despachar o local Arthur Fery com 7/6 (7/2), 6/2 e 6/4, garantindo sua primeira decisão no Major londrino, e se tornando o 11º tenista da história a disputar as quatro finais de Grand Slans.

O primeiro set entre Sinner e Djokovic foi bastante equilibrado e sem quebras até o oitavo game. O sérvio foi para o saque até então impecável, com 4 a 4, e errou um voleio fácil na rede, permitindo que o italiano crescesse na parcial e alcançasse a quebra. Fechou o set por 6 a 4 no serviço.

Os erros continuaram castigando o experiente sérvio. Com 2 a 1 no segundo set, falhou na hora de buscar um importante break point. A seguir, teve de lutar muito contra um 15 a 40. Se safou. Mas acabou quebrado na sétima parcial após dois erros não-forçados e sofrendo com a curta do italiano.

Ciente da força de Djokovic - tem sete títulos em Wimbledon - Sinner parecia determinado a ganhar rápido e dava aula de winners - bolas vencedoras. Chegou a 23 ainda no segundo set. O saque preciso também era uma arma diante de um oponente gigante nas quadras de grama de Londres. Repetiu o 6 a 4 para encaminhar a vaga na decisão.

Djokovic começou o terceiro set já com break point contra. E sofrendo por não acertar o primeiro set. Tentou o saque e voleio e acabou frustrado por não conseguir. Com 2 a 1 contra, teve a chance de devolver a quebra após linda curta que fez o público aplaudi-lo de pé, sem sucesso.

Sinner realizava uma apresentação bastante segura, errando pouco e arriscando jogadas incríveis que acabavam surpreendendo Djokovic e o público. Sempre motivado por seu córner, o italiano manteve-se firme do começo ao fim para fechar sua quinta vitória seguida em Wimbledon por 3 a 0, novamente com 6/4 - perdeu dois sets apenas na estreia contra Miomir Kecmanovic.