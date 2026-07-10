United desiste de contratar Éderson após exames apontarem lesão no joelho, diz jornal

O acordo que levaria Éderson para o futebol inglês não será concluído. O Manchester United decidiu interromper a negociação com a Atalanta após exames médicos identificarem um problema no joelho do volante brasileiro, segundo o jornal 'The Times'.

A transferência estava encaminhada há semanas e os clubes já haviam chegado a um entendimento financeiro pelo jogador, em uma operação avaliada em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões). A definição, no entanto, acabou travada pela avaliação física realizada antes da assinatura do contrato.

De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do Manchester United. O clube inglês passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.

Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e agora avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano, indicou que o atelta seguirá na Itália.

Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

O volante iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.

Éderson também fez parte do grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.