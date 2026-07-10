Espanha vence Bélgica e vai à semifinal

Estados Unidos - A Espanha contou mais uma vez com o brilho de Mikel Merino para avançar na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10), a Fúria garantiu vaga na semifinal ao vencer a Bélgica por 2 a 1 no SoFi Stadium, em partida válida pelas quartas do torneio. Fabián Ruiz abriu o placar, mas De Ketelaere deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, o camisa 6 apareceu para recolocar os espanhóis em vantagem e dar números finais ao jogo. O adversário na próxima fase será a França.

Merino, aliás, foi o herói da vitória sobre Portugal por 1 a 0 , pelas oitavas. Assim como no jogo desta sexta-feira (10), ele entrou em campo na reta final e marcou o gol do triunfo espanhol.

A diferença é que, diante da Bélgica, ele aproveitou um vacilo de Lammens, que substituiu Courtois durante o segundo tempo. O goleiro deu rebote depois de uma finalização, e o camisa 6 correu para ficar com a sobra e marcar.

Adversária da Espanha na semifinal, a França superou Marrocos por 2 a 0 , pelas quartas, na quinta-feira (9). As duas seleções vão medir forças na próxima terça (14), a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium.

O jogo

A Espanha teve mais a bola durante o primeiro tempo e também mais volume ofensivo. Por outro lado, os espanhóis demoraram para criar uma grande oportunidade.

Quando ela veio, o gol saiu. Pedro Porro tabelou com Yamal e tocou atrás para Dani Olmo finalizar. Courtois espalmou, mas Fabián Ruiz apareceu para pegar o rebote e marcar aos 30 minutos. O jogo parecia estar sob controle para a Espanha, que ainda levou perigo duas vezes com Lamine Yamal.

A Bélgica fez muito pouco ao longo da etapa inicial, mas deixou tudo igual quando chegou com perigo pela primeira vez. Castagne fez o cruzamento para De Ketelaere completar de cabeça aos 41. Foi o primeiro gol sofrido pela Espanha nesta Copa do Mundo.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais animado. Afinal, a Bélgica conseguia algumas escapadas em velocidade e teve grande chance com De Cuyper, que mandou a bola na rede pelo lado de fora. A Espanha, porém, ainda tinha mais posse e pressionava em busca do segundo gol.

Antes do árbitro interromper a partida para a pausa para a hidratação, Courtois caiu no chão, levou a mão na coxa esquerda e recebeu atendimento. Ele seguiu em campo depois da parada, mas por pouco tempo. O goleiro foi logo substituído por Lammens.

Neste retorno, apenas a Espanha atacava, enquanto a Bélgica não conseguia mais escapar em velocidade. A seleção espanhola, porém, fazia pouco para chegar ao segundo gol.

O cenário mudou na reta final. Cubarsí arriscou a finalização de fora da área, e Lammens deu rebote. Merino correu para pegar a sobra e anotou o segundo gol da Espanha aos 43 minutos.

Ele, vale lembrar, também decidiu contra Portugal, pelas oitavas de final. Naquela ocasião, anotou o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 também na reta final.