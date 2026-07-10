Vini Jr não esconde nova frustração em Copas do Mundo: ‘Peço desculpas’

“Sei o quanto me preparei, me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”, completou.Vini Jr acumulou boas atuações e assumiu o papel de protagonista da Amarelinha durante os cinco jogos disputados no Mundial. Ao todo, fez quatro gols e deu uma assistência.