Vini Jr não esconde nova frustração em Copas do Mundo: ‘Peço desculpas’

Estados Unidos - Destaque do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (10) e lamentou a eliminação nas oitavas, para a Noruega. O atacante não escondeu a frustração, pediu desculpas e garantiu que lutará para recolocar a Seleção no topo.
“Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir. Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar”, escreveu o jogador.
“Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir. Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar”, escreveu o jogador.
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“Sei o quanto me preparei, me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”, completou.
Vini Jr acumulou boas atuações e assumiu o papel de protagonista da Amarelinha durante os cinco jogos disputados no Mundial. Ao todo, fez quatro gols e deu uma assistência.
“Sei o quanto me preparei, me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”, completou.
Vini Jr acumulou boas atuações e assumiu o papel de protagonista da Amarelinha durante os cinco jogos disputados no Mundial. Ao todo, fez quatro gols e deu uma assistência.