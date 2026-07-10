Juventude mantém sequência invicta, cola no G-2 e tira a liderança do Vila Nova na Série B

O Juventude vive seu melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximou da zona de acesso direto na tabela. Nesta sexta-feira, fez o dever de casa no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), ao bater o Vila Nova pelo placar de 1 a 0, pela 17ª rodada. Foi o quinto jogo seguido de invencibilidade dos gaúchos, que ainda tiraram a liderança dos goianos. O gol da partida foi marcado por Messias, ainda no primeiro tempo.

O Juventude já soma 13 pontos nos últimos cinco jogos, superando a sequência no início da competição, quando somou 12 no mesmo recorte. Sequência positiva que deixa o time em quarto lugar, com 29 pontos. Dois a menos que o Vila Nova, que agora tem sua vaga entre os dois primeiros colocados ameaçado, além de perder a liderança para o Criciúma.

O Juventude agora volta a campo na próxima sexta-feira (17), quando segue como mandante para receber o Cuiabá, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Já o Vila Nova atua no sábado (18), na sua sequência como visitante, em outro confronto direto, desta vez contra o Criciúma, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, no estado catarinense.

O duelo começou bastante agitado, com divididas duras e disputas por espaço. O Juventude era quem conseguia sair melhor da pressão e se impor no confronto. MP dividiu a bola com o goleiro Helton Leite. A bola ia cruzando a linha, mas Tiago evitou o tento gaúcho na última hora.

O Vila Nova era tímido no setor de ataque e pouco conseguia se desvencilhar da marcação para construir algo sólido. Na reta final, o Juventude foi premiado pela sua insistência. Depois de seguidos escanteios, Messias ganhou da defesa e testou para as redes para abrir o placar, aos 44 minutos.

O segundo tempo voltou animado. O Vila Nova buscou acelerar as jogadas, mas André Luís e Dudu tiveram seus chutes bloqueados dentro da área. Na sequência, em contra-ataque, Safira invadiu a área, mas na hora de concluir perdeu o equilíbrio. Após o início empolgante, o confronto caiu de rendimento com o passar do tempo.

Trucando no meio de campo, o Vila Nova seguia com dificuldade de infiltração, enquanto o Juventude não explorava com efetividade os contra-ataques. Com o fim se aproximando, o time da casa prendeu a bola no campo de ataque, freou qualquer reação do adversário e administrou a vitória até o apito final.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 VILA NOVA

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Gabriel Pinheiro), Luan Martins (Lucas Mineiro), Luis Mandaca (Fábio Lima), Raí e Patryck; MP (Manuel Castro) e Alisson Safira (Allanzinho). Técnico: Maurício Barbieri.

VILA NOVA - Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Tiago, Anderson Jesus e Higor; Dudu (Dellatorre), João Vieira e Marquinhos Gabriel (Dodô); Ryan (Bruno Xavier)(Higor Meritão), André Luís e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Messias, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS - Luis Mandaca, Patrick, Lucas Mineiro, Rodrigo Sam e André Luís.

RENDA - R$ 55.170,00.

PÚBLICO - 3.206 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).