Com novo técnico

A espera por um novo técnico acabou! O Vasco oficializou ontem a contratação do português Pedro Emanuel, que assinou vínculo até o final do ano que vem. Chegam também os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão.

O treinador vai iniciar o trabalho hoje, quando estará no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia. A coletiva de apresentação acontecerá na segunda-feira.

O comandante estava no Al-Fayha (ARA) desde 2024 e tinha um acordo com o Al-Ettifaq, do mesmo país, mas desistiu do cargo para poder treinar o Gigante.

Pedro Emanuel nasceu em Angola, mas é naturalizado português. Começou sua carreira como técnico em 2011 e, desde então, acumula passagens por clubes de Portugal, Espanha e Chipre. Estava na Arábia há sete anos, com trabalhos por clubes como Al-Ain (EAU), em 2020/21, e Al-Nassr (ARS), em 2021.

O acerto coloca fim a uma novela que durou quase um mês. Renato Gaúcho, técnico do Gigante desde março de 2026, foi demitido em 18 de junho. Então, a diretoria correu atrás de nomes para substituí-lo. A primeira opção foi Franclim Carvalho, do Botafogo, que recusou a proposta. Em seguida, foi a vez de Fernando Seabra, do Coritiba, não aceitar o convite pelo desejo de seguir com o projeto do clube paranaense.