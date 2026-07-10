Justiça derruba liminar e Pedrinho pode retornar à presidência do Vasco após intervenção

Pedrinho está apto a voltar à presidência do Vasco, ao menos até o julgamento do recurso do clube contra a liminar que o afastou do cargo em 23 de junho. O documento em prol do ex-jogador foi publicado no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e assinado pelo desembargador César Cury.

O ídolo cruzmaltino seguia como presidente do quadro associativo, mas não tinha mais poder no futebol desde que a juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio, atendeu a um pedido do grupo americano 777 Partners, que foi controladora e dona das ações da SAF vascaína até maio de 2024. Samantha Longo, ex-diretora jurídica da CBF, foi designada para atuar como interventora na época.

De acordo com César Cury, relator do processo, a decisão de primeira instância de afastar Pedrinho teria sido "desproporcional, prematura e excessiva" e que, se mantida, poderia agravar a situação de instabilidade enfrentada tanto pelo clube quanto pela empresa investidora, além de descontinuidade administrativa e interferência excessiva sobre a recuperação financeira.

O afastamento ocorreu porque o Conselho de Administração do clube teria descumprido pedidos de fornecimento de documentos e informações ao Conselho Fiscal, segundo o qual a SAF continuaria com um patrimônio líquido negativo de R$ 647 milhões, embora tenha entrado em recuperação judicial.

Também foi apontada a ausência de um diretor financeiro formal desde 2025. Em suma, o parecer do Conselho Fiscal citou "falhas graves" de governança. No afastamento, a juíza citou "práticas coercitivas na contratação de atletas", ao citar uma declaração do atacante chileno Jean David.

Ao jornal chileno "La Tercera", no início de 2025, o jogador afirmou ter sido coagido a pagar comissões ao Vasco, referente à sua própria transferência do Toluca para o clube brasileiro. "Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa. Eles foram ameaçados de que não jogariam se não pagassem a comissão não jogariam", disse na ocasião. O clube carioca negou a acusação.

"HISTÓRIAS E NARRATIVAS" DERRUBARAM PEDRINHO, APONTA POTENCIAL CEO DE NOVA SAF

Por parte do principal postulante a assumir a SAF do Vasco após o fracasso com a 777, o sentimento é de que Pedrinho foi derrubado por "histórias e narrativas". Ele é Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira e sócio-fundador da Blue Star, empresa de consultoria financeira e investimentos que tem negociações avançadas com o cruzmaltino.

Segundo o empresário, o acordo ainda não foi concluído por conta de indivíduos que querem "tumultuar": "Falta essa turma que quer derrubá-lo parar de tumultuar. Ele têm muitos interesses pessoais. Estão inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto ao lado do Vasco", disse em entrevista ao blog do jornalista Diogo Dantas no "O Globo" no começo de julho.

Com o retorno de Pedrinho, e se consolidado após o julgamento do colegiado do recurso do Vasco, o processo pode acelerar, visto que o apreço de Lamacchia é recíproco. "É uma grande marca, um cara com sucesso enorme no futebol e que tem um desejo enorme de reconstruir a instituição. Ele assumir a dívida é o maior benefício; o Vasco já fica em outro nível. Estrutura de recuperação fora do comum", comentou o ex-jogador em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos!" em junho.

Apesar de viver uma guerra de bastidores, o valor da SAF do Vasco, bem como seus bens, não devem ser afetados, de acordo com César Cury. "Uma vez que a eventual alienação da participação societária da SAF está sujeita ao regime previsto no plano de recuperação, com controle pleno do juízo recuperacional", diz o relator na decisão que derrubou o afastamento de Pedrinho.