Sport e Botafogo-SP empatam por 3 a 3 em jogo eletrizante na Série B

Sport e Botafogo-SP tiveram um empate emocionante na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira, no Recife, as equipes ficaram em um eletrizante empate por 3 a 3: dois gols de Barletta e um de Benevenuto para os mandantes, já Zé Hugo, Rafael Gava e Patrick Brey fizeram pelos visitantes. Com o resultado, os pernambucanos vão a 26 pontos, em sétimo e ainda fora do G-6, enquanto os paulistas atingem os 20 pontos, tentando desgarrar da ameaça de queda.
A partida começou acelerada, mas sem muita criatividade e com erros dos dois lados. O Sport tentou se impor diante da torcida, porém foi o Botafogo que teve maior volume apoiado nestas falhas; ambos foram ineficientes, no entanto, na conclusão das jogadas ofensivas.
Em um descuido defensivo dos pernambucanos, os botafoguenses foram efetivos. Em contra-ataque rápido, Morelli passou na direita para Zé Hugo, que dominou, avançou e bateu forte no alto, estufando a rede. Pouco depois, Barletta cruzou na pequena área e Biel cabeceou para bela defesa de Victor Souza. No fim, Rafael Gava ainda converteu um pênalti polêmico, marcando o segundo gol paulista, aos 41 minutos.
No segundo tempo, o Sport voltou com três novidades para mudar a postura, já o Botafogo se manteve inalterado. Logo no minuto inicial, conseguiu resultado imediato: Clayson, um dos acionados, chutou e a bola explodiu na marcação; a sobra ficou para Barletta que, de primeira, estufou o barbante, no primeiro minuto.
Quando o jogo parecia estar equilibrado, veio o empate. Clayson fez cruzamento preciso pela direita e Benevenuto testou deslocando, aos 19 minutos. O empate gerou a expectativa de virada do Sport.
A igualdade causou três mudanças nos paulistas. Após um escanteio na primeira trave, entretanto, Patrick Brey desviou para as redes, aos 30 minutos.
O Sport não desistiu, fez pressão e conseguiu um pênalti. No final, Barletta bateu com 'cavadinha' e deixou tudo igual: 3 a 3.
Os times voltam a campo, pela 18ª rodada da Série B, em dias distintos: o Sport encara o Operário-PR, novamente na Ilha do Retiro, no próximo sábado (dia 18), às 16h, enquanto o Botafogo visita o Londrina, no VGD, às 21h da sexta-feira (17).
FICHA TÉCNICA
SPORT 3 X 3 BOTAFOGO-SP
SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Roberto); Barletta, Perotti e Marlon Douglas (Clayson). Técnico: Gilmar Dal Pozzo
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Yuri, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales (Leandro Maciel), Morelli e Rafael Gava (Wallace); Zé Hugo (Wesley Ribeiro), Hygor (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Felipe Vieira). Técnico: Cláudio Tencati.
GOLS - Zé Hugo, aos 24 minutos, Rafael Gava, aos 41 minutos do primeiro tempo, Patrick Brey, aos 30 minutos do segundo tempo; Barletta, a 1 e aos 50 minutos, e Benevenuto, aos 19 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Zé Lucas e Habraão (SPT); Rafael Gava, Cláudio Tencati, Matheus Sales, Felipe Vieira e Patrick Brey (BSP).
CARTÃO VERMELHO - Clayson (SPT).
ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).
PÚBLICO - 8.997 torcedores.
RENDA - R$ 237.603,00.
LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).