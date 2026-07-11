Com reservas, Brasil é derrotado pelas tailandesas na Liga das Nações Feminina de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Tailândia na madrugada deste sábado, 11, em partida válida pela Liga das Nações em Osaka, no Japão. A vitória das asiáticas foi por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, em 1h11 de confronto.

O Brasil entrou em quadra com o time reserva e já classificado para a fase final. O jogo desta madrugada foi apenas 16 horas após a vitória obtida sobre a Polônia nesta sexta, 10. Mas, mesmo com a derrota, se ganharem dos Estados Unidos, as comandadas por José Roberto Guimarães vão assumir a primeira colocação na tabela de classificação.

O confronto com as americanas é na madrugada de sábado, 11, para o domingo, 12, à 0h.

O Brasil fez um primeiro set muito ruim. Com a equipe reserva, aos seis pontos das adversárias, a seleção brasileira tinha marcado apenas uma vez e graças a um erro de saque da Tailândia. Aos cinco pontos, a seleção brasileira tinha apenas um de ataque.

A parcial foi marcada por erros sucessivos da equipe latina. Com muita dificuldade, o set terminou com o placar de 25/15, o pior da seleção brasileira na Liga das Nações 2026, parcial do confronto contra a Alemanha.

No segundo set, o resultado final não foi muito diferente. A parcial de 25/16, apesar de apenas um ponto maior, foi marcada por um maior entrosamento entre as brasileiras. Na última parcial, o Brasil manteve vantagem até o 13º ponto, mas a equipe reserva não aguentou a pressão da equipe tailandesa, a 14ª colocada na tabela.