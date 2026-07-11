Al-Hilal prepara nova oferta milionária para Raphinha, diz site

O brasileiro Raphinha pode se tornar reforço do Al-Hilal, da Árabia Saudita, ainda nesta janela de transferências. Titular absoluto do Barcelona há quatro temporadas, o atacante é um desejo antigo do clube. Segundo o portal Mundo Deportivo, a nova proposta seria de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões).

Além disso, Raphinha teria seu salário quadruplicado em relação ao que recebe no clube espanhol. Para levar o atleta, o Al-Hilal seria auxiliado pelo PIF (Public Investments Fund), o fundo soberano da Arábia Saudita. Por outro lado, veículos de imprensa do velho continente apontaram o desejo do atleta em permanecer na equipe europeia.

Na última renovação com o Barcelona, o brasileiro prorrogou o contrato até junho de 2028 e teve aumento no salário. Enquanto o futuro do atleta não é definido, o técnico Hansi Flick tem confiança no camisa 11. O atacante participou da Copa do Mundo pela seleção brasileira e sofreu uma lesão muscular na coxa direita diante do Haiti.

Embora tenha retornado aos treinos com o elenco, Raphinha não entrou mais em campo pelo Brasil no mundial. Ele ficou ausente contra a Escócia e não saiu do banco de reservas contra Japão e Noruega. A expectativa da equipe de Flick é contar com o atacante nas atividades da pré-temporada.

Questionado pelas declarações polêmicas durante a Copa, o jogador terminou em baixa pelo Brasil, mesmo ausente dos últimos desafios. Pelo clube espanhol a história é bem diferente. São 177 jogos e 75 gols desde que foi contratado do Leeds United, em julho de 2022. Além disso, conquistou três La Ligas, três Supercopas e uma Taça da Espanha.