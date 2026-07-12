Série B do Brasileiro tem cinco jogos que esquentam a briga por vaga no G-6

O Campeonato Brasileiro da Série B terá um domingo de alta voltagem. Cinco partidas movimentam a 17ª rodada da competição nacional, mexendo de forma direta com a disputa por vagas na zona de classificação (G-6) e com a fuga desesperada da zona de rebaixamento. O grande destaque fica por conta de duelos diretos pelo topo da tabela.

A maratona de futebol começa cedo, às 11h, com um embate de peso no Estádio Germano Krüger. O Novorizontino, que soma 30 pontos, briga pelas primeiras colocações, visita o Operário-PR. O time paranaense está na cola, com apenas dois pontos a menos, transformando a partida em um confronto direto pela permanência no G-6.

Mais tarde, às 16h, o São Bernardo entra em campo no Primeiro de Maio para medir forças com o Cuiabá. Estacionado com 25 pontos, o time paulista quer o triunfo em casa para retornar ao grupo dos seis primeiros. A tarefa não será simples, já que o adversário tem 23 e mira o mesmo objetivo na rodada.

Ainda na briga pelo topo, o Fortaleza vai até Goiânia para encarar o Atlético-GO no Antônio Accioly, às 18h. O time cearense soma 28 pontos e quer se firmar na zona de acesso, enquanto o rival, com 21, tenta se distanciar do perigo da degola.

Às 19h, no Rei Pelé, o Goiás visita o CRB também de olho em uma vaga no G-6. O time goiano inicia a rodada com 24 pontos, contrastando com o momento dos alagoanos, que somam 19 e precisam pontuar para escapar das últimas colocações.

Também às 16h, a Ressacada será palco de um jogo dramático entre Avaí e Náutico. Afundado na zona de rebaixamento com 13 pontos, o time catarinense precisa desesperadamente da vitória. Já o time visitante, com 21, busca respirar aliviado e abrir margem de segurança para o Z-4.

A rodada será encerrada nesta segunda-feira, com mais dois jogos. Às 19h, o América-MG tenta deixar a lanterna diante do Londrina, no Independência, enquanto Ceará e Athletic-MG se enfrentam a partir das 20h30, no Presidente Vargas.