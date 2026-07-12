McGregor retorna ao UFC após cinco anos, mas perde com 69 segundos para Holloway

O irlandês Conor McGregor retornou ao octógono na noite deste sábado (11) após um hiato de cinco anos. A luta era contra o norte-americano Max Holloway, na categoria pesos meio-médios (até 77,1 kg), pelo UFC 329, em Las Vegas. Embora a expectativa fosse muito alta, o ídolo da modalidade sofreu uma lesão no joelho direito com apenas 69 segundos e foi derrotado por nocaute técnico.

Com a lesão, McGregor foi obrigado a abandonar a luta e Max Holloway foi declarado vencedor. Em pouco tempo no octógono, o europeu tentou alguns chutes e sentiu a lesão após uma aplicar uma voadora. O árbitro deixou a luta prosseguir por alguns segundos, mas encerrou o combate devido a situação do irlandês.

Os competidores se cumprimentaram após o combate e demonstraram respeito e reciprocidade, após polêmicas nos eventos pré-luta. Um dia antes do duelo, durante a encarada, o irlandês arrancou os óculos do adversário e ambos precisaram ser contidos pelas equipes.

Além disso, o irlandês relembrou os 'velhos tempos' e disparou uma série de provocações contra o norte-americano. "Ele não é nada contra mim. Eu sou outro tipo de animal. Boa sorte para ele, mas não vai conseguir fazer isso (me dominar). Vou provar para todo mundo e para mim mesmo".

O presidente do UFC, Dana White, se pronunciou após a luta e lamentou o ocorrido com o histórico competidor.

"Ficar cinco anos parado neste esporte é complicado. Eu esperava, no mínimo, uma guerra de um round, ou queria ver do que o Conor seria capaz em termos de condicionamento físico". "Estamos supondo uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Não sou médico, mas foi o que imaginei quando vi o lance e os médicos pensam a mesma coisa".