Com gol olímpico, Operário-PR vence duelo direto contra o Novorizontino e embala na Série B

A bola parada foi fundamental para o Operário-PR conquistar sua quarta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado, contou com dois golaços do meia Bruno Boschilia, um de falta e um olímpico, para vencer o duelo direto contra o Novorizontino por 2 a 1, neste domingo, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), na sequência da 17ª rodada.

Com o resultado, o Operário roubou a posição do Novorizontino na tabela, assumindo de momento a terceira colocação, com 31 pontos, enquanto os paulistas caíram para o quarto lugar, se mantendo com 30 pontos. A dupla precisa agora secar o Fortaleza para manter a posição até o fim da rodada.

O Novorizontino volta a campo no próxima sexta-feira, quando visita o Fortaleza, às 21h, na Arena Castelão, no estado cearense. Já o Operário-PR atua no sábado, diante do Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, em Pernambuco (PE).

O confronto começou quente e com polêmica. Logo com um minuto, Pablo abriu o placar para o Operário, entretanto o tento foi anulado pelo VAR por falta do atacante no goleiro Jordi. Na sequência, foi a vez de Berto ter seu tento anulado, desta vez por impedimento. A resposta do Novorizontino veio na sequência, quando Patrick arriscou e Vagner fez milagre. No rebote, Gabriel Bahia cabeceou na trave.

A tônica do time da casa era a bola parada. Boschilia por pouco não marcou olímpico. Na sequência, o camisa 10 cobrou falta com estilo e acertou o ângulo, sem chances para Jordi, para abrir o placar, aos 22 minutos. Após o gol, o time paulista acordou em campo, passou a ficar mais com a posse de bola e empatou 10 minutos depois. Rômulo fez bela jogada e cruzou rasteiro para Robson desviar por de baixo das pernas de Vagner, decretando o empate na primeira etapa.

O duelo retornou equilibrado do intervalo, com a dupla revezando a posse da bola e troca de passes no ataque. Até que novamente a bola parada apareceu para o Operário. Em cobrança de escanteio, Boschilia desta vez conseguiu olímpico e recolocou os donos da casa à frente do placar, aos 15. Depois do gol, desta vez o time casa conseguiu manter a posse e não freou a reação dos visitantes.

Com o passar do tempo, explorando mais os contra-ataques, Berto teve a chance de ampliar, saindo cara a cara com Jordi, mas desperdiçou. O Novorizontino só foi ter volume na reta final, quando povoou o setor ofensivo, chegou a ter mais volume, mas não traduziu em chances reais de empate. No fim, o Operário quebrou o ritmo da partida, administrou bem o placar mesmo sem a bola e conquistou sua quarta vitória seguida na Série B.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 1 NOVORIZONTINO

OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz (Índio), Neto Paraíba (Felipe Augusto) e Boschilia; Heriberto Pereira (Aylon) e Pablo (Caio Dantas). Técnico: Luizinho Lopes.

NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama (Carlão), Léo Naldi (Matheus Bianqui) e Rômulo (Ronald Barcellos); Reidiney (Titi Ortiz), Robson e Vinícius Paiva (Tavinho). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Boschilia, aos 22, Robson, aos 34 minutos do primeiro tempo. boschilia, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pablo, Boschilia e Reidiney.

RENDA - R$ 94.090,00.

PÚBLICO - 3.904 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).