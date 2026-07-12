Seleção brasileira fecha etapa de Milão da Ginástica Rítmica com ouro e prata antes do Mundial

A seleção brasileira de Ginástica Rítmica fez bonito na etapa de Milão da Copa do Mundo. Neste domingo, um dia após levar o ouro no Conjunto Geral, a equipe verde e amarela fechou a disputa nas Cinco Bolas com a medalha de prata, atrás apenas da Espanha, que subiu ao topo do pódio.

Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira competiram ao som de Feeling Good para mais uma vez arrancarem aplausos com apresentação de luxo.

Depois de somar uma grandiosa nota 28.050 nas qualificatórias de sexta-feira, as brasileiras alcançaram 'apenas' 27.500 neste domingo, mesmo indo bem. Apesar de pedirem revisão da nota, não obtiveram sucesso e ainda viram a Espanha brilhar com incríveis 28.650 e o ouro. A China completou o pódio.

Por fim ainda teve a competição de Conjunto Misto, na qual as brasileiras, sob o som de Abracadabra, acabaram cometendo um erro e terminando na sétima colocação, com ouro para as chinesas, seguidas por Alemanha e Ucrânia. Depois de um 28.000 nas eliminatórias, o 25.000 deste domingo fez o time ficar distante do pódio para fechar uma jornada perfeita em Milão.

A competição foi a última antes do Mundial de Ginástica Rítmica de Frankfurt, na Alemanha, agendado para o dia 18 de agosto, serviu de preparativo e mostrou o bom momento que as Leoas estão nas disputas em equipes, deixando grande esperança por pódio no próximo mês.

OURO EM CONJUNTO NO SÁBADO

Realizando grandes apresentações desde as eliminatórias, na sexta-feira, o Brasil conseguiu um excelente nota 28.000 nas finais do Conjunto, no sábado. Mesmo com a China somando mais pontos no dia, a somatória do geral acabou consagrando a equipe nacional, que fechou com 56.050, diante de 55.850 para China e Espanha, empatadas na segunda colocação.