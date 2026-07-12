Corinthians só empata com o Cascavel em amistoso antes da reinício da temporada

O Corinthians foi a campo neste domingo, em preparação para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, e empatou por 1 a 1 com o Cascavel, time paranaense que foi eliminado na segunda fase da Série D do Brasileirão deste ano. A partida foi disputada no Olímpico Regional, casa do clube do Paraná, onde a agremiação paulista tem um número expressivo de torcedores.

A equipe comandado por Fernando Diniz jogou com sua base titular. As principais ausências eram Memphis Depay, de férias após disputar a Copa do Mundo pela Holanda, e Gustavo Henrique, por controle de carga. Vitinho e Hugo, em tratamento de lesão, e João Pedro Tchoca, em fase final de recuperação de cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal também não estavam disponíveis.

Sem ritmo de jogo após as férias, o Corinthians até teve domínio e conseguiu aplicar um pouco de seu estilo baseado na troca de passe, mas mostrou pouca agressividade durante o primeiro tempo. Nas vezes em que entrou na área adversário, o desfecho que mais se repetiu foi o de algum jogador escorregando e caindo na grande área. Aconteceu com Yuri Alberto e Kaio César.

Impressionava também o quanto alguns jogadores corintianos estavam pilhados, tratando-se de um amistoso. Mais de uma vez, o jogo teve desentendimentos acalorados entre atletas. Um deles ocorreu quando Robinho, do time paranaense, pegou André Ramalho pelo pescoço e aplicou uma gravata, sem receber nenhuma punição.

Mais frágil tecnicamente, o Cascavel conseguiu ser mais perigoso nas vezes em que chegou à área alvinegra. Hugo Souza teve de fazer boa defesa para evitar gol de Palacios, que também foi o responsável por uma finalização interceptada por Matheuzinho em cima da linha. A melhor chance do Corinthians veio apenas aos 41 minutos, quando Kaio Cesar, melhor corintiano em campo, achou espaço para finalizar dentro da área e parou no goleiro André Luiz.

O ponto alto da partida foi a homenagem prestada pelo Cascavel ao lateral-direito Libano. Substituído aos 35 minutos, deixou o campo aplaudido pelos companheiros, que fizeram um túnel na saída para o banco de reservas. Ele defendeu o time por nove anos e tem 191 jogos com a camisa aurinegra. "Orgulho viver esse momento contra um dos grandes do Brasil. Saio com muita gratidão ao clube", afirmou em entrevista à GETV.

Fernando Diniz substituiu todos os jogadores do Corinthians na volta do intervalo para o segundo tempo, exceto André Ramalho, que só saiu aos 33. A equipe reserva foi mais efetiva que a titular, afinal Matheus Pereira abriu o placar para o time paulista, ao aproveitar uma bola mal afastada pela defesa e bater de primeira para vencer André Luiz. Por outro lado, a defesa reserva foi menos sólida que a titular, pois permitiu que Cleiton recebesse livre dentro da área para empatar o jogo.

O primeiro compromisso oficial do Corinthians após a Copa do Mundo será no dia 23 de junho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CASCAVEL 1 X 1 CORINTHIANS

CASCAVEL - André Luiz (Sidnei); Libano (Cleiton, depois Choco), Renan Cosenza (Vanderlei), Geovane (Vitor Amaral) e Ian Barreto (Antony); Fábio (Zé Rodrigues), João Victor (Luizinho Camargo) e Gustavo Guro (Pedrinho); Robinho (Gustavo Tapioca), Cirilo (Zé Carlos) e Palacios (Haruna Hassan). Técnico: César Bueno.

CORINTHIANS - Hugo Souza (Kauê); Matheuzinho (Milans), André Ramalho (Alex Santana), Gabriel Paulista (Charles) e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Lingard), André (Allan), Breno Bidon (Pedro Raul) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César (Carrillo) e Yuri Alberto (Zakaria Labyad). Técnico Fernando Diniz.

GOLS - Matheus Pereira, aos 15 minutos do segundo tempo. Cleiton, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Murilo Ugolini Klein (PR).

CARTÕES AMARELOS - Geovane e Ian Barreto (cartões amarelos); André Ramalho (Corinthians).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel (PR).