São Bernardo e Cuiabá empatam na Série B com quatro gols no primeiro tempo

Com um primeiro tempo bastante movimentado e com belos gols, São Bernardo e Cuiabá empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo. O time paulista abriu o placar, sofreu a virada e buscou o empate, tudo antes do intervalo. A partida, válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Com o resultado, o São Bernardo amplia seu jejum. São cinco jogos sem vencer, sendo dois empates e três derrotas. Com 26 pontos, segue fora do G-6. O Cuiabá agora tem uma vitória e dois empates nos últimos três jogos e aparece no meio da tabela com 24 pontos.

O primeiro tempo foi quente e com muitos gols. Logo aos seis minutos, o São Bernardo abriu o placar com Lucas Rian. Após lançamento, a defesa não conseguiu cortar e a bola sobrou pingando para o atacante, que deu um tapa para encobrir o goleiro com estilo.

A vantagem, porém, durou pouco. Aos 11 minutos, o Cuiabá construiu boa jogada coletiva para empatar. Weverson, mesmo cercado por dois na esquerda, conseguiu tocar para Pepê, que ajeitou de letra dentro da área. Marlon apareceu e completou de primeira, rasteiro, no canto oposto.

O gol deu confiança ao time mato-grossense, que assustou com chute forte de Weverson, mas Alex Alves espalmou. Aos 28, porém, Marlon marcou outra vez. Ele ficou com rebote na meia-lua após escanteio e chutou no cantinho esquerdo do goleiro.

Mas o São Bernardo não desistiu e voltou a igualar o marcador aos 45 minutos com uma pintura. Daniel Amorim fez a parede na meia-lua e tocou para o lado direito. Rodrigo Ferreira chutou de primeira e pegou em cheio, cruzado, para marcar um golaço.

Logo no início da etapa final, Dudu Miraíma, do São Bernardo, cobrou falta muito forte e exigiu grande defesa de Marcelo Carné. Depois disso, porém, as chances diminuíram um pouco, diferente do que foi o primeiro tempo.

O São Bernardo teve uma nova chance com Daniel Amorim, mas ele demorou para finalizar. Na sequência Romisson chutou para fora. A chuva deixou o jogo ainda mais truncado. O time paulista teve mais iniciativa para buscar o terceiro gol, mas o placar não se alterou mais.

Pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, os dois times entram em campo na sexta-feira, às 19h. O São Bernardo recebe o Avaí, novamente em casa, enquanto o Cuiabá visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 2 X 2 CUIABÁ

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Fabrício Daniel), Romisson e Dudu Miraíma (Marcão Silva); Lucas Rian (Daniel Davi), Daniel Amorim (Lucas Reis) e Echaporã (Hyoran). Técnico: Ricardo Catalá.

CUIABÁ - Marcelo Carné; Vitor Mendes, João Basso, Alan Empereur e Marlon; Raul, Calebe (David Miguel), Weverson (Jean Dias) e Pepê (Raylan); Vinícius Peixoto (Pedro Henrique) e Kauan Cristtyan (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Lucas Rian, aos seis, Marlon, aos 11 e aos 28, e Rodrigo Ferreira, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Augusto e Daniel Davi (São Bernardo). Calebe e Jean Dias (Cuiabá).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

PÚBLICO - 667 torcedores.

RENDA - R$ 11.210,00.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).