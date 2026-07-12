Avaí vence Náutico na estreia de Allan Aal, mas continua na zona de queda da Série B

Na estreia do técnico Allan Aal, o Avaí voltou a vencer na Série B do Brasileiro ao bater por 2 a 0 o Náutico, neste domingo, na Ressacada, em Florianópolis (SC) pela 17ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Douglas Teixeira, no início do jogo, e depois por Daniel Penha, já aos 53 minutos do segundo tempo.
Mesmo com a vitória, o Avaí continua em situação delicada na tabela. Com 16 pontos, ocupa a 18ª posição, ainda dentro da zona de rebaixamento. O Náutico atravessa o pior momento na competição, com sete rodadas sem vitória, sendo dois empates e agora cinco derrotas. Com 21 pontos, ocupa posição intermediária.
Para quem esperava um jogo amarrado em seu início, a história mudou porque o Avaí abriu o placar logo aos seis minutos. E em um lance estranho. Após cobrança de escanteio, a bola tocou em dois defensores na primeira trave e acabou rebatida no meio da área. Após bate e rebate, a bola foi desviada pelo lateral Douglas Teixeira para as redes.
O Náutico não se abateu e equilibrou as ações em campo. Tanto que criou duas chances para empatar. Uma com Luiz Felipe, de cabeça, e outra com Júnior todinho que chutou rasteiro e levou perigo.
Depois de suportar a pressão, o Avaí também teve chances para ampliar o placar, em uma delas quase que Jean Lucas marcou gol olímpico. A torcida até vibrou com um gol de Thayllon, mas o auxiliar marcou o impedimento.
No segundo tempo, o Náutico teve maior posse de bola e buscou desde o início o empate. Pressionado, o Avaí apenas se defendeu e até deixou de lado aos espaços para os contra-ataques para garantir a vitória.
Nos acréscimos, O Avaí ficou com um jogador a menos depois que William deu entrada por trás em Júnior Todinho. No desespero, até o goleiro Muriel, do Náutico, foi na grande área nos segundos finais. Mas não teve sorte, porque seu time perdeu a bola e no contra-ataque, Daniel Penha marcou o segundo gol, aos 53 minutos.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 2 X 0 NÁUTICO
AVAÍ - Igor Bohn; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Jeferson (Guilherme Aquino) e Douglas Teixeira (João Maistro); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Sorriso (William). Técnico: Allan Aal.
NÁUTICO - Muriel; Matheus Ribeiro (Luiz Cláudio), Gustavo Henrique, Wenderson e Igor Fernandes (Léo Jance); Leonai (Reginaldo), Luiz Felipe e Wenderson; Júnior Todinho, Derek (Kauan Maranhão) e Victor Andrade (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos.
GOLS - Douglas Teixeira, aos seis minutos do primeiro tempo. Daniel Penha, aos 53 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas (Avai). Gustavo Henrique (Náutico).
CARTÃO VERMELHO - William (Avaí).
ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho (SP).
RENDA - R$ 91.964,00.
PÚBLICO - 4.750 torcedores.
LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).