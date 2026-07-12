Rogério Ceni ataca arbitragem carioca em amistoso com o Flu: 'Você vem aqui para ser otário'

Enquanto aguardam pelo retorno das competições após a Copa do Mundo, times do Brasil estão fazendo amistosos para reaquecer os motores. Porém, a insatisfação com a arbitragem continua a mesma, sendo compromissos oficiais ou não. O técnico Rogério Ceni ficou decepcionado com as decisões tomadas por Jodis Nascimento de Souza (RJ) na derrota por 2 a 0 do Bahia para o Fluminense neste domingo, no Maracanã, no Rio.

"O problema é que você vem pra cá e já sabe que o Fluminense é um grande time. Jogar no Maracanã, tudo e tal... e a única coisa que eu pedi pro nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. E botaram um cara que apita jogo no CT deles", protestou o comandante baiano.

"Você vem aqui para ser otário", adicionou Ceni. E pra ser otário, não compensa viajar 2.200 km para ser otário de um árbitro contratado pra fazer o resultado acontecer. Pra gente perde um pouco o sentido.

Ceni e o elenco do Bahia reclamaram essencialmente de três lances, dois no primeiro tempo e um no segundo. Na primeira etapa, um pênalti não marcado em Ademir e um gol anulado de Erick. Nos 45 minutos finais, o pênalti de Luiz Gustavo em Samuel Xavier também foi motivo de protestos, por mais que Ceni tenha concordado com a infração.

"Como teste, foi muito bom. O primeiro tempo, a gente teve as melhores chances e podia ter feito 2 a 0, com um pênalti claríssimo no Ademir... e o pênalti deles foi claríssimo também. No segundo tempo, temos de corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz que veio aí quebrou", completou o técnico.

O juiz Jodis Nascimento de Souza, do Rio de Janeiro, teve como auxiliares Thiago Filemon Soares e Naiara Tavares, também do Rio. Fazendo uma intertemporada, o Bahia vinha de goleada sobre o City Torque-URU na Arena Fonte Nova por 4 a 1, em partida realizada no último final de semana.

Do lado do Fluminense, Hulk fez seu primeiro gol pela equipe das Laranjeiras, enquanto o atacante Cano completou o placar. Os dois gols foram no segundo tempo. A partida também marcou a reestreia do veterano zagueiro Thiago Silva.