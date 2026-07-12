Com um jogador a menos, Atlético-GO bate Fortaleza na estreia do técnico Roger Silva na Série B

O Atlético-GO venceu por 1 a 0 o Fortaleza, neste domingo, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, mesmo atuando por grande parte do jogo com um jogador a menos por causa da expulsão do artilheiro Gustavo Coutinho. O time goiano estreou o técnico Roger Silva no lugar de Eduardo Souza.

Esta vitória reabilitou o Atlético-GO da derrota por 3 a 0 para o Novorizontino, mas a equipe continua apenas em posição intermediária, com 24 pontos. O Fortaleza, que vinha de vitórias sobre o Sport (2 a 1) e Ponte Preta (2 a 0) continua com 28, brigando por uma posição na zona de acesso.

O Atlético-GO iniciou o jogo com mais intensidade, diante de um Fortaleza bem cauteloso e à espera das ações do dono da casa. Aos poucos, houve equilíbrio em campo, inclusive, da posse de bola.

Mas a história mudou aos 30 minutos, quando Gustavo Coutinho foi expulso ao dividir no alto e acertar o zagueiro Lucas Gazal. O atacante atleticano, em princípio, recebeu o cartão amarelo, mas acabou expulso após o árbitro paulista Lucas Canetto Belotte consultar o VAR.

Roger Silva, estreando no comando técnico no lugar de Eduardo Souza, não perdeu tempo e rapidamente recompôs o setor de marcação do time goiano. Entraram o zagueiro Tito e volante Cristiano nas vagas de dois atacantes: Bruno José e Geovany Soares.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-GO esteve melhor em campo e abriu o placar num lance esquisito. Klebert cobrou falta na lateral em direção à Pequena área, onde vários jogadores tentaram o cabeceio. A bola, porém, quicou e entrou nas redes, aos 41 minutos.

Dois minutos depois, o Atlético teve a chance de ampliar num contra-ataque. Marrony passou por seu marcador e pelo goleiro João Ricardo, mas concluiu sem ângulo. O zagueiro Lucas Gazal salvou de barriga, mandando a bola para escanteio.

Na volta do intervalo, o técnico Thiago Carpini fez três trocas no Fortaleza. Entraram os atacantes Pedro Henrique e Welliton, além do agressivo lateral Maílton para deixar o time cearense mais forte no ataque.

Posicionado mais na frente, o Fortaleza encurralou o time goiano em sua defesa. E isso se manteve até os 25 minutos. Somente na parte final do jogo é que o Atlético-GO se soltou um pouco, explorando os espaços abertos pelo adversário.

Mas o time atleticano teve méritos de se defender bem. Tanto que a grande chance do Fortaleza saiu somente aos 48 minutos, quando Welliton cabeceou à queima-roupa e o goleiro Paulo Vitor espalmou sob o travessão.

Na 18ª rodada, o Atlético-GO volta a jogar em casa desta vez diante do Athhletic-MG, no sábado, às 18 horas. Na sexta-feira, o Fortaleza recebe o Novorizontino, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 FORTALEZA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Klebert (Matheus Índio), Leandro Vilela e Marrony (Léo Jacó); Bruno José (Tito), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Cristiano). Técnico: Roger Silva.

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Macuri (Maílton), Luan Freitas, Lucas Gazal (Lucas Prior) e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos, Pierre (Weliton) e Rodriguinho (Lucas Crispim); Vitinho (Pedro Henrique), Miritello e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Klebert, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno José (Atlético-GO). Lucas Gazal, Gabriel Fuentes, Maílton e Rodriguinho (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Coutinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 44.010,00.

PÚBLICO - 3.041 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).