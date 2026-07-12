CRB reage no segundo tempo e busca empate com o Goiás na Série B

Com um tempo melhor para cada time, CRB e Goiás empataram por 2 a 2 na noite deste domingo pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Rei Pelé, em Maceió (AL), o CRB viu o adversário abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com Kadu Souza e Cadu. Na etapa final, porém, buscou o empate com gols de Thiaguinho e Mikael.

Com o empate, o CRB agora soma 20 pontos, em 15º lugar, e segue ameaçado pela zona de rebaixamento, aberta pelo Ceará, com 17, e que ainda joga na rodada. O time de alagoano já vinha de derrota para o Londrina, por 5 a 0.

O Goiás aparece em nono lugar, com 25 pontos, e está há três jogos sem perder. O time vinha de vitórias contra Náutico, por 1 a 0, e Ceará, por 2 a 0. O empate, porém, teve um gosto amargo pela vantagem criada na etapa inicial.

Jogando em casa, o CRB teve boas chances no primeiro tempo, em chutes de Crystopher e Pedro Castro, ambos com perigo, mas para fora. Apesar disso, o Goiás foi mais efetivo e fez 2 a 0 na reta final.

Aos 38, Rodrigo Soares cruzou da direita e Kadu Sousa cabeceou bonito para mandar a bola no ângulo, sem chance de defesa. Pouco depois, o time esmeraldino teve um pênalti a seu favor. Cadu cobrou forte e ampliou aos 44. O goleiro Vitor Caetano até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol.

Atrás do placar, o CRB aumentou o ritmo na etapa final com dois chutes perigosos de Hereda e Dadá Belmonte. De tanto insistir, o CRB diminuiu aos 24 minutos. Danielzinho cruzou da direita, Mikael deixa a bola escapar, mas acaba servindo de pivô para Thiaguinho. O atacante chuta de primeira, no cantinho.

Apenas quatro minutos depois, o CRB deixou o placar igual novamente. O árbitro foi chamado ao VAR e marcou toque de mão dentro da área: pênalti. Mikael cobrou forte, no meio do gol, e empatou aos 28. Curiosidade é que o atacante veste a camisa 28, seu número da sorte.

Apesar do baque, o Goiás tentou manter a concentração para frear o crescimento do CRB. O jogo voltou a ficar truncado, com mais cuidado de ambos os times para não ser derrotado. O Goiás foi quem tentou exercer certa pressão no final, enquanto o CRB esperava o contra-ataque, mas a partida terminou mesmo empatada.

Na 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, o CRB é o primeiro a voltar a campo, na quinta-feira, às 20h, quando recebe o Náutico, novamente em casa. No sábado, às 16h, é a vez do Goiás visitar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 2 GOIÁS

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Henri (Bressan), Fábio Alemão (Lyncon) e Lucas Lovat; De Lucca (Danielzinho), Pedro Castro e Crystopher (Geovane); Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma Silva (Nicolas); Baldória (Lourenço), Juninho e Lucas Lima; Jean Carlos (Diego Caito), Cadu (Anselmo Ramon) e Kadu Sousa. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Kadu Sousa, aos 38, e Cadu, aos 44 minutos do primeiro tempo. Thiaguinho, aos 24, e Mikael, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henri, Lucas Lovat e De Lucca (CRB). (Goiás).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).