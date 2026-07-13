Trio entra em campo no fechamento da 17ª rodada para fugir do Z-4 da Série B

O fechamento da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será importante para a parte de baixo da tabela. Nesta segunda-feira, América-MG e Londrina fazem duelo direto, enquanto o Ceará pega o Athletic-MG.

Às 19h, América-MG e Londrina duelam na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os mineiros estão na lanterna (20º), com seis pontos, e vêm de três derrotas seguidas. Já o Londrina aparece em 16º, uma posição fora do Z-4, com 18 pontos. Entretanto, o time paranaense vem em plena reação, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

O Ceará, que abre a zona de rebaixamento, em 17º com 17 pontos, entra em campo mais tarde, às 20h30, quando recebe o Athletic-MG no Presidente Vargas, em Fortaleza. O time mandante está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Os mineiros, por outro lado, têm 22 pontos na zona intermediária da tabela e querem se aproximar do G-6. Nas últimas rodadas, vêm oscilando nos resultados.

A rodada começou na sexta-feira e o grande destaque foi a mudança na liderança. O Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 1 em Campinas (SP) e assumiu a ponta com 33 pontos. O time desbancou o Vila Nova, que foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0 e segue com 31 pontos.