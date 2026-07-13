Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo

O Grêmio acertou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, jogador da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. O reforço foi confirmado pelo técnico Luís Castro em entrevista coletiva, neste domingo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília.

"Esteve no Mundial. Joga pela esquerda e pelo meio. Vem a se juntar com o grupo para o objetivo da temporada. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco", disse o treinador do tricolor gaúcho.

Jovane Cabral disputou duas das quatro partidas de Cabo Verde na Copa do Mundo. Ele foi titular no empates sem gols com a Espanha, na estreia do Mundial, e na derrota por 3 a 2 para a Argentina, em confronto da segunda fase, que foi decidido somente na prorrogação.

O jogador estava livre no mercado após o término de seu vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal. A expectativa é de que ele desembarque em Porto Alegre nesta semana para ser oficializado como reforço do Grêmio.

Formado nas categorias de base do Sporting, Jovane Cabral acumulou experiências em diferentes ligas europeias. Além da equipe portuguesa, passou por Lazio e Salernitana, da Itália, e pelo Olympiacos, da Grécia.