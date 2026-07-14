Lula ficou bolado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a conduta das principais estrelas da seleção brasileira, que, depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, não retornaram para o país. Apenas Danilo, zagueiro do Flamengo, regressou ao Rio, junto de integrantes da comissão técnica e membros da CBF, em voo fretado pela entidade.

"Quase não tinha ninguém para voltar no avião da Seleção, gente. Que vergonha! Só voltou um jogador no avião, gente. O resto ficou tudo pra lá. Se tivesse ganhado [o torneio], estava todo mundo dançando aqui", disse Lula, ontem, durante uma visita a laboratórios no Instituto Mauá de Tecnologia, em Brasília.

Torcedor do Corinthians e fã de futebol, Lula se envolveu em outra polêmica durante a Copa ao criticar Neymar e chamá-lo de "jogador home office".