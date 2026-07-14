No páreo por Almada

O Flamengo está de volta na luta pela contratação de Thiago Almada. O Rubro-Negro procurou o Atlético de Madrid (ESP) e recebeu uma sinalização positiva. Agora, o clube tenta chegar um acordo para atravessar o River Plate (ARG) e contratar o argentino.

O River tinha alinhado um acordo pelo meia por aproximadamente 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103,70 milhões). Porém, o Atlético de Madrid espera o fim da participação do argentino na Copa do Mundo para tentar uma venda com uma valorização maior.

O Atleti desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos de Almada em julho do ano passado, junto ao Botafogo, clube o qual é ídolo da torcida. Peça fundamental dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelo Alvinegro, o jogador pode estar perto de 'pular o muro' no futebol carioca.

Em Madri, Thiago Almada não caiu nas graças do técnico Diego Simeone. Na última temporada europeia, o meia argentino entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência.