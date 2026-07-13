CazéTV dará mentoria a atletas olímpicos em mutirão para Jogos de Los Angeles-2028

A CazéTV lançou, no último sábado, um projeto de fortalecimento do esporte olímpico e de atletas que disputarão os Jogos de Los Angeles-2028, o chamado 'Mutirão Olímpico'. A ideia é trazer visibilidade aos competidores, trazer receitas de patrocinadores e encontrar novos meios de monetização.

A iniciativa foi baseada na própria cobertura do canal em Paris-2024 e também traz suas semelhanças com a Copa do Mundo de 2026. Naquela época, os representantes do Brasil conquistaram mais de 15 milhões de novos seguidores nas redes sociais com o engajamento orgânico da transmissão.

O 'Mutirão Olímpico' da CazéTV se baseia em visibilidade, mentoria e oportunidades comerciais, conforme o texto de divulgação do projeto. A primeira ideia é manter os esportes olímpicos em visibilidade nas lives do YouTube e demais plataformas de streaming mesmo com outras frentes.

De acordo com a emissora, durante a Copa do Mundo, foram 14 eventos do ciclo transmitidos e cerca de quatro milhões de pessoas alcançadas. Ao longo de 2026, são projetadas mais de 230 competições no total.

Os atletas também receberão mentoria na cocriação de conteúdo para redes sociais; ou seja, orientação estratégica para produção, audiência e desenvolvimento das marcas pessoais. Alguns nomes incluídos no projeto são Beatriz Souza, judoca ouro em Paris-2024, Caio Bonfim, prata na marcha atlética no mesmo evento, e Julia Soares, ginasta bronze por equipes na capital francesa.

A CazéTV promete, também, oportunidades comerciais e geração de receita com patrocinadores específicos voltados ao 'Mutirão Olímpico'. De acordo com o canal, são sete as empresas investidoras no projeto.

Na Olimpíada de Paris-2024, a emissora pertencente à LiveMode alcançou 50 milhões de espectadores e, considerando as lives e postagens nas redes sociais, ultrapassou a marca das 5 bilhões de visualizações.

Na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a polêmica da divulgação de casas de apostas, que levou até o Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (Conar) a recomendar a mudança de algumas propagandas, o canal bateu recordes sucessivamente.

Mais recentemente, o jogo entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final, bateu 21,2 milhões de dispositivos conectados, maior número da história de espectadores simultâneos em uma live no YouTube. E assim como no torneio do futebol, Los Angeles-2028 promete outra briga ferrenha com a Globo, sua principal concorrente, que também transmitirá a competição.