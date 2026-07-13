Árbitro barrado Copa por acusação de abuso é encontrado morto

Rio - Vetado de participar da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma denúncia de abuso sexual, o árbitro Rob Dieperink, de 38 anos, foi encontrado morto em sua casa. A notícia foi confirmada pela Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

De acordo com informações do jornal holandês "De Telegraaf", a polícia local já concluiu as investigações, mas ainda não deu informações sobre o caso por razões de privacidade.

Dieperink seria VAR na Copa, mas foi barrado após ser detido por suspeita de abuso sexual contra um menor, que tinha 17 anos. O caso teria acontecido em abril, após ele participar do jogo entre Crystal Palace e Fiorentina, em Londres, pela Liga Conferência. O árbitro também foi acusado de manter foto da suposta vítima em seus dispositivos.

Rob Dieperink foi detido em Londres, em abril, após ser o responsável por comandar a arbitragem na vitória do Crystal Palace por 3 a 0 sobre a Fiorentina, pela Liga Conferência. As acusações foram retiradas posteriormente, por falta de provas.

Na ocasião, o árbitro deu uma entrevista ao próprio "De Telegraaf" reforçando sua inocência e lamentando a decisão da Fifa de tirá-lo da Copa do Mundo.

"Lamento profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início, cooperei plenamente com a investigação policial e também forneci imediatamente informações à Fifa, Uefa e KNVB. Sou grato pelo apoio que recebi da KNVB e pela forma como lidaram com a questão. É lamentável que a Fifa tenha decidido não me levar mais para a Copa do Mundo, estou naturalmente desapontado", disse Rob Dieperink.