América-MG e Londrina empatam em Belo Horizonte e seguem em situação delicada na Série B

América-MG e Londrina ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de muita movimentação, as equipes alternaram momentos de pressão, e o time paranaense chegou a balançar as redes no fim, mas teve o gol anulado pelo VAR por impedimento.

Com o resultado, o América-MG permanece na última colocação da tabela, com apenas sete pontos conquistados. O Londrina chegou aos 19 e segue como o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A equipe paranaense ampliou a sequência invicta para cinco partidas, mas deixou escapar a oportunidade de se distanciar da parte de baixo da classificação diante de um adversário em situação complicada.

O Londrina começou melhor e criou as primeiras oportunidades. Logo no início, Gabriel Barros acertou a trave e assustou o América. Aos 11 minutos, João Vitor obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa em cobrança de falta. Pouco depois, Paulinho Moccelin também teve chance após cruzamento, mas finalizou para fora.

A pressão visitante continuou, principalmente nas bolas paradas. João Vitor novamente levou perigo em cobrança de falta, enquanto Pablo Dyego desperdiçou boa oportunidade ao finalizar entre os marcadores.

Na reta final do primeiro tempo, o América-MG reagiu e passou a pressionar. Guilherme Parede exigiu defesa de Kozlinski em cobrança de falta, e o Coelho quase abriu o placar em sequência. Primeiro, o goleiro do Londrina saiu errado e João Vitor salvou em cima da linha a finalização de Paulo Victor. No rebote, Ricardo Silva também parou na defesa paranaense.

Quando parecia que o empate sem gols iria para o intervalo, o América encontrou o gol. Já nos acréscimos, Segovinha recebeu lançamento dentro da área, dominou e finalizou. A bola bateu na trave antes de entrar, colocando os mineiros em vantagem.

O Londrina voltou mais ofensivo no segundo tempo e conseguiu o empate aos 11 minutos. João Vitor levantou a bola na área, Yago Lincoln ganhou da defesa pelo alto e cabeceou sozinho para deixar tudo igual na Arena Independência.

Depois do empate, o América cresceu novamente na partida e quase retomou a liderança do placar aos 35 minutos. Após cobrança de lateral de Alex Silva, Ricardo Silva desviou de cabeça e Guilherme Parede finalizou, mas Kozlinski fez grande defesa no canto.

Nos minutos finais, o Londrina chegou a comemorar a virada. Aos 43, João Tavares cruzou pela direita e Gilberto apareceu para cabecear para o gol. Após análise do VAR, porém, o lance foi invalidado por impedimento, mantendo o empate em Belo Horizonte.

O América-MG volta a campo contra o Ceará nesta sexta-feira, às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Londrina recebe o Botafogo, no VGD, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 LONDRINA

AMÉRICA-MG - Gustavo; Alex Silva, Manoel, Ricardo Silva e Dalbert; Felipe Amaral (Mastriani), Yago Souza (Gabriel Domingos) e Segovinha; Paulo Victor (Ítalo Charbaje), Gabriel Barros (Willian Bigode) e Guilherme Parede (Elizari). Técnico: Umberto Louzer.

LONDRINA - Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo (Wallace), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron (Artur); Tárik (Thalis), João Vitor e João Tavres; Paulinho Moccelin (Gilberto), Pablo Dyego e Vitinho Mota (Nino Paraíba). Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Segovinha, aos 46 minutos do primeiro tempo. Yago Lincoln, aos 11 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - William Bigode (América-MG); João Vitor, Tárik e Thalis (Londrina).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).