Ceará joga mal, empata sem gols com o Athletic e segue na zona de rebaixamento da Série B

Nem mesmo a estreia do técnico Daniel Paulista diante do torcedor serviu para uma virada de chave no Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o time apresentou novamente um futebol muito abaixo, saindo vaiado após ficar no empate sem gols diante do Athletic, nesta segunda-feira, seguindo na zona de rebaixamento. O duelo marcou o encerramento da 17ª rodada.
O empate fez o Ceará chegar ao quinto jogo seguido sem vencer na Série B, continuando a abrir a zona vermelha, em 17º lugar, com 18 pontos. Já o Athletic termina a rodada na zona intermediária, na 12ª colocação, com 23 pontos.
O Ceará volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Athletic atua no sábado, às 18h, quando visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), encerrando a 18ª rodada.
O primeiro tempo foi muito abaixo do esperado. Com muito baixo rendimento, a dupla pouco fez nos primeiros 45 minutos. Concentrado no meio e com erros técnicos em demasia, até aos 30 minutos, não houve sequer uma chance clara de gol, nem mesmo em cobranças de escanteio.
A primeira finalização que levou certo susto foi um chute de longe do Athletic, que passou perto do gol de Richard. Precisando do resultado, o Ceará até teve mais a posse de bola, mas foi incapaz de produzir, saindo para o intervalo sob fortes vaias da torcida.
Os times voltaram mais dispostos do vestiário, não que o futebol apresentado tenha sido vistoso, porém conseguiram criar certo volume no setor ofensivo. Max avançou sozinho, mas tentou uma cavadinha e perdeu grande chance para os mineiros. A resposta cearense veio com Bryan Borges e Luan Polli defendeu de manchete.
Com o passar do tempo, o duelo voltou a cair de rendimento, com muitos erros técnicos, principalmente do Ceará, que tirou de vez a paciência da torcida. Na reta final, o Athletic, que tinha se abdicou de jogar, subiu um pouco o tom, mas parou em grande defesa de Richard, salvando os cearenses nos acréscimos.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 0 ATHLETIC
CEARÁ - Richard; Bryan Borges, Éder, Júlio César (Luiz Otávio) e Fernando (Sánchez); Richardson (Caio), João Gabriel, Juan Alano (Vina) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Melk e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.
ATHLETIC - Luan Polli; Zeca, Belezi, Jhonatan e Enzo; João Miguel (Pedro Oliveira), Diogo Batista (Douglas Pelé) e Jota (Jhan Torres); Max (Luiz Fernando), Ian Luccas e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex Souza.
ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).
CARTÕES AMARELOS - Daniel Paulista, Caio, Ian Luccas, Jhonatan e Diogo Batista.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).