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Esportes

Vampeta acerta placar de mais um jogo e web vai à loucura

Comentarista vem se destacando desde que cravou o resultado de Brasil e Noruega

Vampeta &eacute; comentarista da Jovem Pan desde 2015
Vampeta é comentarista da Jovem Pan desde 2015 -
Rio - O ex-jogador e comentarista Vampeta viralizou nas redes sociais ao cravas mais um palpite sobre o mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda-feira (13), participando da mesa redonda da Jovem Pan, o ex-atleta garantiu que a Espanha passaria da França no duelo que terminou em 2 a 0 para os espanhóis nesta terça.
Vampeta já havia acertado que o Brasil seria eliminado pela Noruega nas oitavas de final, pelo placar 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. Essa previsão voltou a ser lembrada novamente.
Internautas exaltaram muito o comentarista. Um comentou que  "Vampeta entende muito de futebol!" e outro foi além: "Todo mundo sabe porque o brilhante comentarista VAMPETA é subestimado entre os jornalistas esportivos. Mas poucos terão a coragem de falar".
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Enquanto isso, o ex-jogador ficou em cima do muro no duelo entre Inglaterra e Argentina, partida que vai decidir a equipe que enfrentará a Espanha na final. O jogo será realizado na quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
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