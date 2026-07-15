Vão torcer para quem?

A semifinal da Copa do Mundo coloca Inglaterra e Argentina frente a frente. No Rio de Janeiro, a rivalidade ganha um cenário curioso: a cidade conta com o recém-criado Bairro dos Ingleses e o Bairro Argentino, oficializado no ano passado. Enquanto as seleções jogam hoje, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), por uma vaga na decisão, moradores dos dois locais revelaram ao MEIA HORA para quem vai a torcida, já que o Brasil está fora do Mundial.

Morador do Bairro dos Ingleses, entre Del Castilho e Maria da Graça, na Zona Norte, Sebastião Gulinelli, de 66 anos, explica que o nome da região remete aos técnicos e engenheiros britânicos que vieram ao Rio para trabalhar na antiga Companhia de Tecidos Nova América, onde atualmente funciona o Shopping Nova América. O local ainda aguarda reconhecimento oficial como bairro.

"Moro aqui há 20 anos. O reconhecimento vai ser importante porque traz melhorias, principalmente na segurança. O bairro é maravilhoso, tem suas deficiências, mas é muito tranquilo. A Nova América era uma fábrica inglesa. Os empresários compraram casas aqui e passaram a morar na região. Foi daí que surgiu o nome. Algumas moradias até lembram construções inglesas. É bem curioso", conta. Apesar disso, Sebastião vai torcer pela Argentina. Admirador de Lionel Messi, ele espera ver o camisa 10 conquistar o bicampeonato mundial.

João Marcos, de 23 anos, também está na torcida. Fã declarado do craque argentino, aposta na classificação da Albiceleste: "O Messi vai se consagrar. Aposto 2 a 1 Argentina, não dá para a Inglaterra, não."

Apesar de a maioria preferir a Argentina, Pedro Barreto, de 40 anos, aposta na seleção inglesa. Para ele, a equipe chega bem mais preparada. "A Inglaterra tem um conjunto melhor. A Argentina vem caindo de rendimento durante os jogos. Se passar, espero que seja vice!", torce.